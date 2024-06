Успеть за считаные секунды: собаки и их хозяева продемонстрировали мастерство на чемпионате по аджилити

Source: MIL-OSI Russian Language News

В кинологическом парке на Кольской улице прошел первый открытый чемпионат Российской кинологической федерации (РКФ) «Кубок столицы» по аджилити. Мероприятие организовали в рамках цикла «Друг, спасатель, защитник» и проекта «Лето в Москве. Все на улицу!» при поддержке Правительства Москвы.

Аджилити — дисциплина дрессировки, в которой хозяева и их питомцы соревнуются в скоростном преодолении трассы с препятствиями. В чемпионате принимали участие спортсмены с собаками разных пород и размеров. Среди них — новички и титулованные призеры соревнований высокого уровня. Всего в мероприятии участвовали около 70 спортивных пар более чем из 10 регионов России и Республики Беларусь. Они соревновались на трассах различного уровня — от А1 (начинающие) до А3 (профессионалы).

Участникам чемпионата необходимо было продемонстрировать полное взаимопонимание — проводник мог управлять собакой только голосом и жестами. Питомец же должен был показать скорость и безошибочную точность. Каждая пара бежала по две трассы: аджилити (с полным набором препятствий) и джампинг (только с теми препятствиями, которые надо перепрыгивать).

«Аджилити — это не просто преодоление препятствий, а взаимодействие двух партнеров на трассе, баланс скорости и управляемости собаки. Пройти последовательность препятствий животное должнобыстро и под полным контролем проводника», — отметил представитель РКФ.

От новичков до профессионалов

Соревнования проходили в течение девяти часов — с 10:00 до 19:00. Для удобства зрителей установили большие экраны, на которых было видно все происходящее. В кинологическом парке обустроены трибуны на 170 мест, при этом всего чемпионат посетило около 300 человек.

В категории «интермедиум» лучшими признаны Мария Кулешова и ее бордер-колли Айскнехт Удача. В категории «медиум» первенство взяли Мария Вдовенко и цвергшнауцер Санта Книрис Хью Гранд. Среди самых маленьких собак лучший результат показал джек-рассел-терьер Вася и его хозяйка Мария Кустарникова. Некоторые спортсмены поучаствовали в разных номинациях и категориях, представив по несколько питомцев на каждый из предложенных стартов.

Наталья Лабчевская и ее бордер-колли Unique Child of Ru-Ru из Республики Беларусь выиграли серебро в самой многочисленной ростовой категории «макси». Собака прошла трассу за 34,34 секунды, что лучше результатов пары победителей. Но штрафные 10 баллов внесли свою лепту в общий итог при подсчете.

«Едем издалека, везем трех питомцев — двух бордер-колли и парсон-рассел-терьера, — рассказала она. — Активно участвуем в соревнованиях шесть лет, а занимаемся — восемь. Скорость реакции взрослой собаки высокая, она быстро ориентируется в пространстве, знает, как пройти препятствия. Однако немало зависит и от хозяина. За считаные секунды нужно успеть многое. Это ведь спорт, да и работаем мы с живыми существами. Ошибки тоже имеют место. Поэтому здесь есть своя доля удачи».

Мария Томилова и ее бордер-колли Эбони Ноуз Эмералд Стар, спортсмены из подмосковной Лобни, завоевали бронзу на чемпионате, пройдя двухсотметровую трассу чуть более чем за 38 секунд.

«На трассах выступают и новички, и профессионалы. Не всем удается пройти препятствия, однако само участие — это уже опыт. Собака должна на практике учиться не реагировать на окружающих людей, шум колонок и микрофона, а ориентироваться на площадке. Чтобы добиться столь высоких результатов на чемпионатах, с животными нужно заниматься регулярно. В среднем рекомендуется два-три раза в неделю выходить на площадки с препятствиями», — рассказала Мария.

В этот же день прошли квалификационные состязания по аджилити для собак, только начинающих спортивную карьеру. Для животного и хозяина участие в таких мероприятиях — отличная возможность обогатить соревновательный опыт, закалить характер и проверить, насколько точно питомец выполняет команды. Результаты состязаний можно посмотреть здесь. Участники и призеры получили памятные кубки, дипломы, медали, а также призы для питомцев.

На территории кинологического парка в день соревнований работали ветеринарные врачи и грумеры, а специалисты РКФ давали желающим рекомендации по выбору породы, особенностям содержания собак, проводили занятия по дисциплинарной дрессировке. Дети приняли участие в мастер-классах по созданию игрушки для четвероногих любимцев.

«Друг, спасатель, защитник»

Кинологический парк на Кольской улице находится на территории парка «Яуза» и считается самым большим в столице. Его обустроили в рамках проекта «Питомцы в Москве», который стал частью программы «Мой район». На пространстве площадью 13 тысяч квадратных метров находятся современные тренажеры для дрессировки животных: барьеры, тоннели, окопы, наклонные стенки и многое другое.

В июне в рамках цикла «Друг, спасатель, защитник» на 59 площадках, благоустроенных по проекту «Питомцы в Москве», пройдет 50 мероприятий. Горожане смогут посетить их бесплатно, список площадок доступен на сайте. Здесь проводят встречи с известными собаководами и уроки профессиональных кинологов, работают передвижные ветстанции и мобильный груминг.

Организовать мероприятия помогает Российская кинологическая федерация — одно из крупнейших в стране общественных объединений, представляющее интересы более пяти миллионов владельцев собак. В системе РКФ работают 1,5 тысячи кинологических клубов и свыше 22 тысяч питомников.

