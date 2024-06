«Такие поездки вдохновляют»: проректор по молодёжной политике Ирина Луговская встретилась с участниками программы «Голос Поколения. Преподаватели»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Ирина Луговская (справа) на встрече с участниками программы

В СПбГАСУ 17 июня проректор по молодёжной политике Ирина Луговская провела встречу с участниками программы «Голос Поколения. Преподаватели».

Флагманская образовательная программа «Голос Поколения. Преподаватели» была разработана в 2022 г. Министерством науки и высшего образования РФ и Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь). В 2023 г. в ней участвовали 1600 человек из восьми федеральных округов. Программа призвана сформировать сообщество преподавателей, которые обладают навыками системного управления в сфере молодёжной политики, транслируют традиционные ценности, используют новые методики в работе с молодёжью.

Ирина Луговская, дважды участвовавшая в программе «Голос Поколения. Проректоры», отметила важность этого масштабного проекта и целесообразность участия в нем представителей СПбГАСУ.

Своими впечатлениями поделились преподаватели, в прошлом году проходившие обучение в Центре знаний «Машук» в Пятигорске.

Старший преподаватель кафедры технологии строительного производства, куратор трёх учебных групп Наталья Лукина побывала в «Машуке» с 26 по 29 августа 2023 г. Наталья Леонидовна рассказала, что во время обучения стояла прекрасная погода, что дало возможность поучаствовать в большом количестве мероприятий на воздухе. Активно обсуждались философские, психологические, исторические проблемы. Удалось получить много полезных советов и методических материалов. «Эта поездка – большое поощрение, мотивирующее на дальнейшую работу со студентами», – полагает Наталья Лукина.

Три заместителя деканов по воспитательной работе: доцент кафедры менеджмента в строительстве Ольга Бочкарёва, доцент кафедры судебных экспертиз Оксана Карнаухова и старший преподаватель кафедры технической эксплуатации транспортных средств Татьяна Мешечко посетили Центр знаний «Машук» с 3 по 6 ноября 2023 г.

«Такие поездки вдохновляют, дают новые силы и понимание, что всё не зря. Что работа, которую ты делаешь изо дня в день, необходима. Каждый заезд – особенный: в нашем случае упор был сделан на командные игры, на внедрение проектного подхода в образовании, взаимодействие со студентами. Это не только отдых для души. Это перезагрузка, которая даёт возможность с другого ракурса посмотреть на свою работу», – сказала Ольга Бочкарёва.

«Я стремилась узнать, что есть в других вузах, чего нет у нас. В сравнении я поняла, что мы на высоте», – поделилась Оксана Карнаухова.

«Занятия проходили очень интенсивно, но нам хватало энергии на всё. После занятий собирались у костра, иногда общались до двух часов ночи. Рекомендую всем – и ради красивого места, и ради общения, и ради интересных мероприятий. Мы узнали много полезного, что несомненно пригодится в воспитательной работе», – сообщила Татьяна Мешечко.

