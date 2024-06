С начала года столица заключила на портале поставщиков более 32 тысяч контрактов с предпринимателями из регионов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С января по май этого года московские заказчики подписали на портале поставщиков более 32 тысяч контрактов с предпринимателями из других регионов России. Объем сделок превысил 6,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила Мария Багреева, заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития.

«Привлечение к городским закупкам малого объема поставщиков из других субъектов Российской Федерации помогает решать две важные задачи. Во-первых, достигается достойный уровень конкуренции, и как следствие, город приобретает необходимую продукцию по комфортным ценам без потери качества. Во-вторых, доступ к такому сегменту столичного госзаказа открывает дополнительные возможности для развития бизнеса по всей стране. За первые пять месяцев 2024 года московские заказчики подписали на портале поставщиков 32,3 тысячи контрактов с предпринимателями из регионов на сумму более 6,5 миллиарда рублей — это треть всех закупок столицы на ресурсе. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года на платформе провели 28,5 тысячи таких сделок на 4,9 миллиарда рублей», — рассказала Мария Багреева.

Москва проводит закупки на портале поставщиков преимущественно посредством котировочных сессий — мини-аукционов, длящихся три, шесть или 24 часа. Это позволяет городским учреждениям заключать договоры на поставки товаров на сумму до пяти миллионов рублей, а также на выполнение работ и оказание услуг на сумму до трех миллионов рублей. Чаще всего столица закупает в регионах строительные, хозяйственные и информационно-технологические товары, бытовую технику, а также заключает договоры на услуги охраны и технического обслуживания оборудования.

«Алгоритмы работы на портале поставщиков для московского и регионального бизнеса не различаются: мы обеспечиваем равный доступ к городским закупкам для всех. Чаще всего в них участвуют предприниматели из Московской области, Санкт-Петербурга, Калужской, Свердловской и Ростовской областей. С поставщиками из этих регионов столичные заказчики в январе — мае этого года подписали 19,5 тысячи контрактов на сумму около четырех миллиардов рублей», — рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, подробные инструкции и чат-бот помогают предпринимателям быстро разобраться с работой на портале, а зарегистрироваться на нем можно всего за несколько минут по электронной подписи. Дополнительные инструменты портала упрощают для бизнеса участие в закупках и продвижение своей продукции. Так, бот автоматических ставок позволяет поставщикам вносить ценовые предложения сразу в нескольких котировочных сессиях, рекомендательная система на базе технологий искусственного интеллекта подсказывает релевантные котировочные сессии, а для повышения узнаваемости компании предприниматели могут бесплатно создавать сайты-визитки.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. На данный момент на платформе работают заказчики из 40 регионов России и свыше 330 тысяч поставщиков со всей страны, а каталог продукции насчитывает более 2,8 миллиона уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тысячи контрактов.

Для поддержки пользователей в субъектах Российской Федерации открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала портала и решению технических проблем. Также пользователи могут обратиться в службу поддержки по единому федеральному номеру: +7 800 303-12-34 (бесплатно для звонков из других городов) или оставить обращение непосредственно на портале поставщиков.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее о национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.

