Спортивный зал, библиотека и школа искусств: каким будет новый культурно-досуговый центр в поселке Шишкин Лес

В поселке Шишкин Лес Краснопахорского района Троицкого административного округа строят новый культурно-досуговый центр со школой искусств. Объект возводят в рамках столичной Адресной инвестиционной программы.

«В ТиНАО появится новый культурно-досуговый центр со школой искусств. Площадь объекта составит 6,7 тысячи квадратных метров. Центр смогут посещать жители Краснопахорского и Вороновского районов Троицкого административного округа. На его базе будут проходить занятия по различным направлениям художественного и научно-технического творчества. Кроме того, открытие центра позволит создать около 50 дополнительных рабочих мест. Готовность объекта составляет 80 процентов. Завершить строительство культурно-досугового центра планируется в 2025 году», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В здании переменной этажности — от двух до пяти этажей — разместят тематические клубы, студии, мастерские и универсальный концертный зал. Школа искусств займет третий этаж. Она будет включать в себя художественное, театральное, хореографическое и четыре музыкальных отделения. В помещении школы оборудуют актовый и камерный залы для выступлений, репетиций, проведения экзаменов и собраний.

Выше разместится спортивный зал и библиотека с читальным залом, рабочими местами с компьютерами и книгохранилищем.

«После окончания основных работ специалисты благоустроят прилегающую территорию — высадят зеленые насаждения, разобьют газоны и установят малые архитектурные формы. Здесь же оборудуют автомобильную парковку на 10 мест», — поделился руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, благодаря реализации таких проектов ТиНАО становится не только местом для комфортной жизни и работы, но и территорией активного культурного досуга. Всего к 2035 году в ТиНАО планируется построить около 100 культурно-досуговых объектов.

