Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») опубликовало тринадцатый ежегодный рейтинг лучших вузов России RAEX-100, входящий в семейство «Три миссии университета». При подготовке использовались статистические показатели, а также результаты опросов свыше 130 тыс. респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей. В 2024 г. в список лучших вошли университеты из 29 регионов России.

Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 публикуется ежегодно с 2012 г. При оценке качества образования в вузах (вес 50%) рассматривались группы показателей «уровень преподавания», «международная интеграция», «ресурсная обеспеченность» и «востребованность среди абитуриентов». Для оценки востребованности работодателями выпускников вуза (вес 30%) анализировались группы показателей «сотрудничество с работодателями» и «качество карьеры выпускников». Уровень научно-исследовательской деятельности вуза (вес 20%) определялся исходя из групп показателей «научно-исследовательский потенциал», «научные достижения» и «исследовательская инфраструктура». Всего в рейтинге используется 43 показателя. Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 – единственный российский образовательный рейтинг, успешно прошедший международный аудит IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет принимает участие в данном рейтинге с 2015 г., постепенно улучшая свои позиции. Исключением не стал и нынешний год: вуз поднялся на одну позицию, заняв 48-е место.

Подробнее с результатами рейтинга лучших вузов RAEX-100 за 2024 г. можно ознакомиться по ссылке.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI