Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de San Petersburgo – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») опубликовало тринадцатый ежегодный рейтинг лучших вузов России RAEX-100, входящий в ейство «Три миссии университета». Después de utilizar estadísticas estadísticas, el resultado es de alrededor de 130 unidades. респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей. En 2024 г. En muchas universidades de 29 regiones de Rusia.

Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 publicado en 2012 г. При оценке качества образования в вузах (вес 50%) рассматривались группы показателей «уровень преподавания», «международная интеграция», «ре» сурсная обеспеченность» и «востребованность среди абитуриентов». Для оценки востребованности работодателями выпускников вуза (вес 30%) анализировались группы показателей «сотрудничество с» y «качество карьеры выпускников». Уровень научно-исследовательской деятельности вуза (вес 20%) определялся исходя из групп показателей «научно-исследовательский» ал», «научные достижения» и «исследовательская инфраструктура». Всего в ейтинге используется 43 показателя. Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 – единственный российский образовательный рейтинг, успешно прошедший международный аудит Observatorio de Ranking y Excelencia Académica.

Universidad de Arquitectura de San Petersburgo, fundada en 2015 улучшая свои позиции. Исключением не стал и нынешний год: вуз поднялся на одну позицию, заняв 48-е mesesto.

Puede seleccionar los resultados de las búsquedas realizadas con el RAEX-100 de 2024. можно ознакомиться по ссылке.

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