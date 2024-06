Собянин: Две школы и детский сад построят в Пресненском районе в 2025 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В центре Москвы в программу реновации включили 110 домов, в которых проживают более 16 тысяч человек. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Сегодня в ЦАО для строительства новостроек подобраны 20 стартовых площадок, в проектировании и строительстве находятся 11 домов, семь — введены в эксплуатацию. Для удобства жителей центра столицы возводим и социальную инфраструктуру», — рассказал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Так, уже в следующем году в Большом Тишинском переулке появится учебный корпус на 300 мест, его готовность — свыше 40 процентов. Он войдет в состав образовательного комплекса «Романовская школа». В Причальном проезде строят учебный корпус на 400 мест. Его готовность — более 30 процентов.

Кроме того, в Стрельбищенском переулке возведут детский сад на 225 мест. Он готов уже на 12 процентов.

