Собянин: В ОЭЗ «Технополис Москва» формируется крупнейший фармкластер в РФ

Производители отечественных лекарств в особой экономической зоне «Технополис Москва» вложили в экономику города более 40 миллиардов рублей. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Продолжаем формировать крупнейший в России фармацевтический кластер в особой экономической зоне. Сегодня в него входит 12 компаний. Предприятия активно замещают на внутреннем рынке иностранную продукцию, разрабатывают оригинальные препараты», — рассказал Мэр Москвы.

Одна из компаний, которая находится на площадке «Печатники», с 2020 года зарегистрировала около 50 секретов производства.

Компания, выпускающая вакцины, открыла научно-исследовательский центр. Там разрабатывают биопрепараты для лечения онкологических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний.

Москва — один из главных центров развития отечественной фармацевтической индустрии. Здесь находится более 300 производств лекарств, медицинской техники и медизделий. Только в прошлом году на площадке «Алабушево» открыли два крупных фармацевтических завода.

