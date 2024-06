Сергей Собянин назвал популярные городские чат-боты для помощи жителям

Source: MIL-OSI Russian Language News

Контакт-центр столичного Департамента информационных технологий разработал 10 чат-ботов, которые будут помогать москвичам быстро находить нужную информацию. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Виртуальные помощники отвечают на вопросы и снимают часть нагрузки с операторов контакт-центра. Бот в чате поддержки mos.ru помогает узнать, как записаться к врачу, открыть доступ к электронной медкарте, получить единый платежный документ», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В чат-боте платформы «Электронный дом», например, пользователи смогут узнать, как подтвердить адрес в профиле, направить заявку на устранение неполадок, передать показания счетчиков.

Бот на столичном портале поставщиков отвечает на 80 процентов вопросов. Если сложный случай приходится отрабатывать оператору, то виртуальный помощник фиксирует его ответы, пополняет свою библиотеку знаний и в будущем использует их при аналогичных запросах.

Чат-бот на инвестпортале Москвы рассказывает о том, как поучаствовать в городских торгах, получить налоговые льготы и финансовую поддержку для развития бизнеса.

