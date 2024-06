Сергей Собянин назвал основные задачи развития системы социальной защиты Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Обеспечить безусловное выполнение социальных обязательств перед москвичами, сохранить лучшие традиции и внедрить более гибкие и эффективные инструменты поддержки горожан — таковы основные задачи Правительства Москвы в сфере социальной защиты до 2030 года. Об этом рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

«Московская система социальной поддержки складывалась не одно десятилетие и сегодня носит, без всякого преувеличения, всеобъемлющий характер. Различными видами помощи пользуются около 4,5 миллиона москвичей — каждый третий житель нашего города», — написал Мэр Москвы.

Социальные выплаты

В январе 2024 года в системе назначения социальных выплат произошли значительные изменения. Заработало учреждение «Социальное казначейство» — единый центр обработки заявок на оказание мер поддержки для всех категорий москвичей. Здесь принимают решения о назначении 94 различных льгот, пособий, выплат. За первые пять месяцев специалисты обработали более 1,3 миллиона обращений. Получить консультации можно в едином контакт-центре, где предусмотрена функция обратного звонка. Есть также возможность пообщаться со специалистом в режиме видеосвязи. Кроме того, на базе центров «Мои документы» открыто 12 окружных клиентских офисов с удобным графиком работы.

Благодаря переводу предоставления услуг в электронный вид и созданию центра «Социальное казначейство» сроки принятия решения о назначении мер поддержки сократились в два раза. Значительно уменьшилось число необоснованных отказов и других ошибок при назначении помощи жителям столицы.

«В ближайшие годы мы продолжим развивать систему социальных выплат, максимально гибко и оперативно адаптируя ее под меняющиеся потребности различных категорий москвичей», — отметил Сергей Собянин.

Активное долголетие

К проекту «Московское долголетие» присоединились уже более 570 тысяч горожан старшего поколения. Сегодня это уникальная экосистема, в которую вовлечена практически вся городская инфраструктура. Лучшие столичные организации создают эксклюзивные программы для участников проекта. Занятия проводятся на 3,3 тысячи городских площадках. Среди партнеров проекта — Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский зоопарк, киностудия «Союзмультфильм» и другие известные учреждения культуры, науки, образования и спорта.

Создана сеть из 133 центров московского долголетия, где люди старшего возраста отдыхают, общаются и объединяются в клубы по интересам. Москвичи увлекаются искусством, кулинарией, изучением иностранных языков, ведут здоровый образ жизни. Есть и необычные направления, такие как нейрографика, каллиграфия, ушу.

Особой популярностью пользуются интеллектуальные активности, клубы по психологии и здоровому образу жизни, а также шахматы, настольный теннис, бильярд, занятия йогой, гимнастикой. В каждом центре работают спортивные и тренажерные залы, творческие мастерские, кулинарные студии, тихие, шумные и медиагостиные.

В планах на ближайшие годы — завершить формирование сети центров московского долголетия, чтобы они появились в каждом районе, включая активно развивающиеся территории ТиНАО.

«Также мы продолжим расширять сеть организаций-поставщиков, благодаря чему в проекте появится еще больше интересных и полезных занятий. С 2025 года взаимодействие с ними перейдет в электронный вид. Стать поставщиком “Московского долголетия” и проводить занятия для москвичей старшего возраста можно будет в два клика на портале mos.ru», — резюмировал Сергей Собянин.

Сергей Собянин: Столичная система соцзащиты населения — лучшая в мире

