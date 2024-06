Сделать реальность интереснее смартфона: московские вожатые — о детях, играх и педагогических приемах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Энергичная зарядка, танцевальный флешмоб, футбольный матч, песни под гитару и дискотека — рабочий день вожатого похож на отпуск. Подготовкой педагогического состава для летних лагерей в столице занимается Центральная московская школа вожатых, подведомственная Мосгортуру.

Зачем нужны котики при составлении программы смены, почему не стоит отбирать у детей телефоны и можно ли построить карьеру в сфере летнего отдыха, корреспонденту mos.ru рассказали опытные и начинающие вожатые.

Стать примером для детей

Стать слушателем школы вожатых могут все желающие, для этого потребуется только аттестат об окончании девяти или 11 классов. Чаще всего эту квалификацию получают студенты средних и высших учебных заведений.

«Обучение длится два месяца. Студенты осваивают основы психологии и педагогики, работы с детским коллективом, методику взаимодействия с каждой возрастной группой: младшей школьной, подростковой, старшей подростковой, юношеской. Мы учим выстраивать отношения с ребятами с особенностями здоровья, воспитанниками центров содействия семейному воспитанию и другими группами. Рассказываем о логике развития смены, организации мероприятий, отрядной и общелагерной работе. Это комплексная подготовка: что, как и с кем делать, какие методы применять, как общаться с коллегами и руководством», — объяснила Ольга Вавилова, преподаватель Центральной школы московских вожатых.

Организация поддерживает обратную связь с выпускниками. Для них действует образовательный проект «Вожаторий». В его рамках проводят встречи с экспертами, которые разбирают важные темы: особенности работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, развитие креативности у ребят, методы снятия стресса и другие.

Такое тесное взаимодействие помогает сделать смены интереснее. Вожатые, отработавшие несколько смен за лето, с удовольствием рассказывают, что сейчас популярно у детей и почему посвященная Гарри Поттеру смена уже не вызовет активного отклика, а котиков и аниме встретят с восторгом.

«Важные навыки для вожатого — умение брать ответственность на себя, пунктуальность, аккуратность и внимательность, креативность, гибкость ума, умение подстраиваться под ситуацию и наладить взаимодействие с разными людьми. При этом роль педагога — классическая, устойчивая. Вожатый становится образцом поведения для детей, несет определенную культуру. Работа в лагере — это проверка самого себя. После этого многие чувствуют, что теперь могут все», — отметила Ольга Вавилова.

За год обучение в школе вожатых проходят около 600 человек. Группы набирают начиная с осени, последние студенты получают свидетельство, подтверждающее квалификацию, в июле. Летом выпускники отправляются на базы в Москве, Краснодаре, Самаре, Рязани и других городах, где их распределяют в детские оздоровительные лагеря. Узнать больше о работе вожатого и поддержке выпускников можно на сайте школы. Сейчас набор на обучение закрыт, информация о новом потоке появится здесь же.

Смартфон в помощь

После обучения успешные выпускники могут продолжить строить карьеру в сфере летнего отдыха. Например, Ольга Погодина в этом году стала куратором Центральной школы московских вожатых. В детстве она сама отдыхала в летних лагерях, потом руководила отрядом, а сегодня — старшая вожатая. Без отрыва от работы девушка готовится защищать дипломную работу в вузе и получить квалификацию учителя английского языка.

«Куратор в школе вожатых помогает преподавателю, отвечает за эмоциональное состояние участников, старается сделать обучение интересным и максимально похожим на смену в детском лагере. Мы проводим внеурочные занятия, например рассказываем, как организовать отрядные мероприятия, в какие игры можно поиграть с детьми, а еще разучиваем танцы и песни под гитару. Современный вожатый должен быть гибким и уметь все понемногу. Позавчера я играла роль феи, в другой день управляла звуковой аппаратурой, а на следующей смене могу стать конструктором или архитектором», — поделилась старшая вожатая Ольга Погодина.

Она считает, что телефоны и другие гаджеты не мешают детям и служат помощниками вожатых. Так, в прошлом году в программу смены входила разработка чат-бота в мессенджере. Игры на свежем воздухе вожатые делают интерактивными: на точках маршрута размещают QR-коды с заданиями и подсказками. А в проекте Мосгортура «Играй-помогай» дети выбирают задание, например накачать мячи или взять интервью у вожатого, за выполнение получают баллы и обменивают их на реальные призы.

«Я стараюсь следовать правилу “две минуты в день на ребенка”. Это минимальное время, которое нужно уделить каждому участнику отряда. Оно помогает лучше узнать детей, где-то подсказать, помочь преодолеть трудности. К концу смены видно, насколько ребята стали увереннее, лучше самих себя», — отметила Ольга Погодина.

У старшей вожатой уже расписаны программы на все лето. Ей предстоит провести четыре смены в подмосковных детских оздоровительных лагерях. Тем, кто пробует себя в роли вожатого впервые, она советует быть готовым учиться новому, не бояться пробовать и ошибаться: это поможет снять психологические зажимы и стать смелее.

Проверить себя на прочность

Первая смена предстоит выпускнице школы вожатых этого года Ульяне Дмитриевской. Она учится на преподавателя русского языка и литературы в Московском городском педагогическом университете и надеется, что летняя работа с детьми поможет ей стать увереннее, развить лидерские качества и лучше узнать выбранную профессию.

«Я решила стать вожатым, потому что в детстве сама была в лагере, где вожатые мотивировали меня развиваться. Теперь хочу сделать то же самое для других ребят. Если я справлюсь с управлением командой детей, в будущем смогу руководить и профессиональным коллективом. Самым сложным будет найти общий язык в первые несколько дней, дальше будет легче», — призналась вожатая Ульяна Дмитриевская.

Девушка высоко оценила формат обучения в школе вожатых: студентов разбили на несколько отрядов и распределили по комнатам. Ребята даже сочинили названия, девизы и приветствия. Преподаватели и кураторы уделили много времени вопросам педагогики и психологии, первой помощи, взаимодействию с детьми и коллегами. Студенты проводили огонек, а потом вместе с наставниками обсуждали, почему такие мероприятия важны, что они могут дать ребенку.

«Вожатому в первую очередь нужна работоспособность. Он должен быть позитивным и активным. Даже если не выспался, нужно встать и пойти к детям в хорошем настроении. Лагерь — это место, где ребенок может выйти из виртуального мира и лучше понять реальный, начать мыслить рациональнее, по-взрослому. Чтобы увлечь свой отряд, я продумываю авторскую подвижную игру на свежем воздухе и уже разработала мастер-класс по составлению хокку», — рассказала Ульяна Дмитриевская.

Работа вожатым для нее — возможность проверить себя на прочность и заработать первые деньги. Девушке будет интересно посмотреть на жизнь детского лагеря с другой стороны, узнать, как все устроено, и немного поностальгировать.

