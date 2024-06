Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Сегодня в представительстве ТАСС в Новосибирске состоялась пресс-конференция, посвященная старту приемной кампании в регионе. В мероприятии приняли участие представители ведущих вузов из Новосибирска, Красноярска и Томска — НГУ, НГТУ, СибГУТИ, СФУ, ТПУ и ТГУ.

Ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук отметил, что НГУ полностью готов к старту приемной кампании. В этом году будет несколько каналов приема документов: заявления можно будет подавать через «Госуслуги» с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», через личный кабинет на сайте университета, также можно лично прийти в НГУ и подать документы через приемную комиссию.

Сейчас в НГУ шесть факультетов и четыре института. Количество бюджетных мест в вузе в этом году существенно не изменится: на программы бакалавриата и специалитета НГУ планирует принять 1376 абитуриентов, в магистратуру, аспирантуру и ординатуру —770 человек. Таким образом, всего в НГУ в этом году открыто 2146 бюджетных мест.

— Из общего числа абитуриентов, как правило, примерно две трети — это бюджетный набор, остальное — это платные места. Всего на программы бакалавриата и специалитета в 2023 году подали документы более 7000 человек, в текущем году мы ожидаем не меньший интерес к образовательным программам НГУ. Средний конкурс в университете в 2023 году был 5 с половиной человек на место, максимальный — 50. Данные цифры определяются не только популярностью того или иного направления, но и количеством бюджетных мест. Так, самое большое число бюджетных мест на первую ступень образования у нас по традиции на Механико-математическом факультете — 235. Далее идут Факультет естественных наук (230) и Факультет информационных технологий (185), — рассказал Михаил Федорук.

Главной особенностью приёмной кампании этого года является изменение в порядке целевого приема. Сейчас размещение заявок от заказчиков и потенциальных работодателей осуществляется на единой цифровой платформе «Работы в России». К настоящему времени в университет через данный ресурс поступило около 40 заявок на обучение в рамках целевого приема (без учета предприятий ОПК). Также предусмотрены особые условия поступления и разнообразные меры поддержки для некоторых категорий абитуриентов, в том числе для участников СВО и для детей участников СВО.

Если говорить про распределение бюджетных мест, примерно 48% приходится на естественно- научные направления, 22% — это IT, остальное — это социально-гуманитарные профили, экономика и медицинское образование, которое вуз планирует дальше развивать.

В этом году на Физическом факультете НГУ открывается новое направление бакалавриата «Прикладные математика и физика».

— Мы ищем новые форматы и направления, предполагающие междисциплинарную подготовку и повышающие привлекательность физического образования. Студенты нового направления будут в равной степени профессионально владеть математическими и физическими методами исследования, широким спектром аналитических подходов, навыками экспериментальных исследований, методами компьютерного моделирования. Мы будем готовить инженеров-исследователей, которые, с одной стороны, могут работать с физиками и говорят с ними на одном языке, а с другой стороны, знакомы с производством. Это те специалисты, которые способны решать нестандартные задачи. Они будут востребованы и в научно-исследовательских институтах, и в высокотехнологичных компаниях, — отметил Михаил Федорук.

НГУ также открывает ряд новых магистерских программ, которые предполагают подготовку по перспективным в текущих условиях направлениям. Среди них: «Современная Азия и глобальные вызовы» (в партнерстве с Институтом стран Азии и Африки МГУ), «Экология» и «Цифровые двойники и научный инжиниринг» (реализуется на Механико-математическом факультете НГУ при поддержке ГК «Росатом»).

Что касается распределения студентов первого курса между российскими регионами, то половина приходится на Новосибирскую область, далее по убывающей идут Алтайский край и Республика Алтай, Кемеровская, Иркутская область, Забайкальский и Красноярский край и т.д. Всего в НГУ представлены студенты из более 50 регионов. Также увеличивается количество иностранных обучающихся, которых на текущий момент насчитывается порядка 1700 человек из 57 стран мира.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI