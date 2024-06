Продолжаем сбор помощи в рамках акции «Вузы для фронта»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

В СПбГАСУ продолжается сбор материально-технических средств в рамках акции «Вузы для фронта». 13 июня была отправлена гуманитарная помощь, в которую вошли тактические аптечки, насосы для шин, тактические ремни, термобельё, окопные свечи.

Мы выражаем огромную благодарность всем преподавателям и сотрудникам университета, которые приняли участие в организации сбора необходимых ресурсов. Мы можем больше, когда #МЫВМЕСТЕ.

Желающие помочь могут обращаться в управление молодёжной политики университета.

