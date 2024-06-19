Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Руководствуясь приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», приказом Департамента финансов города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 23.08.2021 № 208ф/64-16-416/21 «Об утверждении общих минимальных требований к централизации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности органов исполнительной власти города Москвы и государственных учреждений города Москвы», а также Соглашением о передаче централизуемых полномочий субъекта централизованного учета в централизованную бухгалтерию от 31.10.2023 № 17, заключенным между государственным казенным учреждением города Москвы «Новые технологии управления» и Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы, публикуется приказ государственного казенного учреждения города Москвы «Новые технологии управления» от 17.06.2024 № 01-06-76/24 «Об утверждении учетной политики для целей ведения бюджетного учета Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI