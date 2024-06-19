Прием документов на программы магистратуры: все о поступлении

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Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

19 июня начался прием документов в магистратуру Высшей школы экономики. Делимся основной информацией: почему абитуриенты поступают в магистратуру Вышки, как выбрать образовательную программу и какие есть особенности при поступлении в 2024 году.

Основные причины выбрать магистратуру НИУ ВШЭ

Магистратура как следующий уровень высшего образования позволяет углубить свои знания и навыки, полученные при обучении в бакалавриате или специалитете. А для некоторых выпускников магистратура — это возможность полностью изменить свою профессиональную траекторию и найти себя в другой сфере. Многие также возвращаются в магистратуру, чтобы получить дополнительные компетенции к своей основной профессии.

Студенты Вышки могут выстраивать обучение в магистратуре в соответствии со своими целями и предпочтениями, формируя индивидуальный образовательный трек. Вышка дает возможность магистрантам выбрать одну из трех траекторий обучения на выбор:

общая (фундаментальное погружение в выбранное направление);

прикладная (больше проектной деятельности и работы с реальными кейсами);

исследовательская (для тех, кто нацелен на научную степень).

Сильная научная база НИУ ВШЭ станет основой для обучения и исследований молодых ученых: 34 научных института и 80 международных лабораторий. Единый трек «магистратура — аспирантура» был создан для тех, кто планирует получить научную степень. А для практиков и предпринимателей подойдут образовательные программы, реализуемые с компаниями-партнерами: МТС, VK, «1С», «Яндекс», Сбер, Альфа-Банк и другие. Независимо от выбранной траектории, все обучение практико-ориентированное. Одни студенты готовят материалы для научных работ и проверяют гипотезы, работая в научных институтах, в то время как другие проходят стажировки в крупнейших российских компаниях.

Одновременно с этим у обучающихся есть возможность, помимо основного профиля, погрузиться в другие образовательные программы, выбрав для себя дополнительные дисциплины, чтобы получить новые компетенции. Также студенты могут попробовать реализовать какую-либо идею для стартапа и защитить ее в качестве дипломной работы, пообщаться с топовыми специалистами в своей сфере, обменяться опытом и привлечь инвестора.

Образовательные магистерские программы в 2024 году

Вышка в этом году предлагает на выбор 192 образовательные программы по 39 направлениям подготовки, среди которых 24 программы реализуются в онлайне и еще 4 имеют онлайн-трек.

Абитуриенты могут поступить в любой из кампусов Вышки: московский, нижегородский, питерский или пермский. Кампусы НИУ ВШЭ — один университет, поэтому стандарты образования, подход к обучению, возможности студентов и правила поступления едины.

Высшая школа экономики всегда идет в ногу со временем и оперативно реагирует на изменения в стране и мире. Именно поэтому ежегодно обновляется перечень магистерских программ. В 2024 году список пополнился 14 новыми программами:

«Пространственные данные и прикладная геоаналитика»

«Инженерия данных» (онлайн, реализуется совместно с «Нетологией»)

«Информационная безопасность в кредитно-финансовой сфере»

«Аппаратно-программные комплексы искусственного интеллекта» (онлайн, реализуется совместно с компанией VK)

«Управление инновационным бизнесом» (онлайн)

«Управление в креативных индустриях» (онлайн)

«Современное частное право»

«Интерактивный дизайн» (онлайн)

«Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте» (реализуется совместно с компанией МТС)

«Продуктовый подход и аналитика данных в HR-менеджменте» (реализуется совместно с Альфа-Банком)

«Искусственный интеллект в маркетинге и управлении продуктом» (онлайн, реализуется совместно с «Яндексом»)

«Аналитика больших данных» (онлайн, реализуется совместно с karpov.courses)

«Бизнес- и ИТ-архитектура высокотехнологичных компаний»

«ИТ-юрист» (онлайн, реализуется совместно с Moscow Digital School)

Ежегодно в Вышке выделяется большое количество мест для студентов магистратуры. В этом году доступны 3140 бюджетных мест и 4125 платных.

В зависимости от результатов вступительных испытаний и условий поступления абитуриент может получить скидку на платное обучение от 25 до 70%. На нее могут рассчитывать выпускники бакалавриата и специалитета НИУ ВШЭ, участники олимпиад и конкурсов и другие категории поступающих. Также для поступающих в магистратуру доступен образовательный кредит с низкой процентной ставкой с господдержкой.

Приемная кампания: ключевые даты и способы подачи документов

Основной этап приема документов продолжается до 25 июля для поступающих на бюджетные места. Подать документы на очно-заочные программы можно до 16 сентября, на некоторые полностью платные и онлайн-программы — до 15 августа, а на остальные — также до 16 сентября. Сроки зависят от конкретной образовательной программы, подробнее — на сайте.

В пермском кампусе поступающий имеет право выбрать неограниченное количество программ, в то время как при поступлении в Москву, Нижний Новгород и Санкт-Петербург есть ограничение — абитуриент может участвовать в конкурсе не более чем на две программы.

Подача документов осуществляется тремя способами: онлайн через личный кабинет абитуриента НИУ ВШЭ, почтой или лично по адресам приемных комиссий кампусов. Кстати, абитуриент имеет право подать документы сразу в несколько кампусов, находясь в одном из них.

Важной особенностью второй год подряд является необходимость поступающим указывать приоритеты зачисления для выбранных образовательных программ. Так абитуриент их ранжирует: та, что интересует больше всего, обозначается первым приоритетом, следующая за ней по предпочтению — вторым, и так далее.

Вступительные испытания и сроки зачисления

Для поступления в магистратуру НИУ ВШЭ необходимо сдать вступительные испытания. Перечень вступительных испытаний для каждой образовательной программы будет свой, но в большинстве случаев это конкурс портфолио. Если одно из испытаний подразумевает сдачу экзамена, то он проводится в дистанционном формате с использованием прокторинга.

Некоторым абитуриентам могут быть зачтены максимальные баллы за вступительные испытания по результатам олимпиад и конкурсов. Магистерская программа при этом должна соответствовать профилю того соревнования, в котором поступающий стал дипломантом, победителем или призером. Познакомиться с перечнем подходящих олимпиад и конкурсов можно на сайте.