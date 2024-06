Прием документов на программы магистратуры: все о поступлении

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Высшая школа экономики проводит более 50 проектов, которые позволяют обеспечить студентам место в магистратуре еще до начала основного приема документов, — отметил Александр Чеповский, директор по стратегической работе с абитуриентами. — Примерно треть участников успешно становятся магистрантами Вышки благодаря участию в подобных мероприятиях. К ним относятся конкурсы “Раннее приглашение к поступлению” и “Твой проект”, олимпиады “Высшая лига” и “Я — профессионал”, а также другие проекты подразделений ВШЭ. Участники, не занявшие первые места, смогут рассчитывать на другие преференции при поступлении в зависимости от их результатов, например на скидку на платное обучение». Подробнее о поступлении по результатам олимпиад и конкурсов — здесь. Зачисление на бюджетные места будет осуществляться в соответствии с приоритетами, указанными в заявлении о приеме. Для этого абитуриентам необходимо предоставить оригинал документа об образовании или поставить электронную отметку через личный кабинет абитуриента. Для поступления на платное место требуется подписать договор и оплатить первое полугодие, оригинал диплома не нужен, достаточно копии. Сведения о зачислении будут опубликованы: не позднее 15 августа — на бюджетные места по очным программам; не позднее 28 сентября — на бюджетные места по очно-заочным программам; не позднее 30 августа — на платные места для программ со сроками завершения приема заявлений о приеме 25 июля и 15 августа; не позднее 30 сентября — на платные места для программ со сроком завершения приема заявлений о приеме 16 сентября и очно-заочных программ.

