Пресс-конференция Валерия Фалькова о приемной кампании 2024/2025 учебного года: главные тезисы

На площадке МИА «Россия сегодня» глава Минобрнауки России Валерий Фальков рассказал об основных изменениях в стартующей приемной кампании, а также ответил на вопросы об обновлении системы высшего образования, количестве и распределении бюджетных мест, приеме иностранных студентов в российские вузы.

Распределение бюджетных мест

По словам Министра, в этом году вузам страны установлено самое большое количество бюджетных мест за последние годы — 621 321 место с учетом новых регионов.

Больше всего контрольных цифр приема выделяется на направления: «Образование и педагогические науки», «Информатика и вычислительная техника», «Клиническая медицина», «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Машиностроение».

«Абсолютное большинство бюджетных мест — 73% — распределены в регионы», — отметил Валерий Фальков.

Наибольшее число бюджетных мест распределено вузам:

Республики Татарстан — 23 083;

Свердловской области — 19 728;

Ростовской области — 18 352;

Новосибирской области — 15 589;

Республики Башкортостан — 14 451;

Томской области — 13 468;

Самарской области — 13 146;

Нижегородской области — 13 043;

Красноярского края — 12 860;

Воронежской области — 12 675.

Также глава Минобрнауки России обозначил основные этапы приемной кампании 2024/25 учебного года. По программам бакалавриата и специалитета прием документов будет осуществляться в сроки не позднее 20 июля. С 28 по 30 июля проводится этап приоритетного зачисления (например, победители, призеры интеллектуальных мероприятий). Основной этап зачисления состоится с 3 по 9 августа.

Целевое обучение

Основные изменения приемной кампании 2024 года коснулись целевого обучения. Начиная с этой приемной кампании работодатели и университеты взаимодействуют через Единую цифровую платформу «Работа в России».

«У поступающих появляется больше возможностей подать документы на соответствующие целевые места, поскольку на предложения о целевом обучении могут откликнуться не только абитуриенты, но и обучающиеся студенты. Общее количество целевых мест увеличилось — в этом году распределено 145,4 тысячи, что на 3,8 тысяч больше, чем в прошлом году», — отметил Министр.

По медицинским специальностям в новом учебном году большинство бюджетных мест останутся целевыми. По направлениям «Лечебное дело» и «Педиатрия» (специалитет) их доля составит 76%. А по наиболее дефицитным специальностям ординатуры — 100%. В числе таких — «Акушерство и гинекология», «Неонатология», «Детская кардиология», «Онкология» и многие другие.

Новые регионы и участники СВО

Вузам новых регионов на предстоящий учебный год выделено 29 тыс. 304 бюджетных места. Для них предусмотрены отдельные условия для поступления:

— выпускники школ в новых регионах могут поступать в вузы как по ЕГЭ, так и по внутренним вступительным испытаниям вузов;

— учитываются индивидуальные достижения абитуриентов, полученные ими в новых регионах, в том числе до дня принятия субъектов в состав РФ;

— зачисление на бюджетные места проводится даже в случае невозможности предоставления документа о предыдущем образовании.

Льготы при поступлении действуют также для участников специальной военной операции и членов их семей. У них есть право поступать в российские вузы по отдельному конкурсу в рамках отдельной квоты, которая составляет не менее 10% от общего объема бюджетных мест.

«Начиная с завтрашнего дня мы будем мониторить ситуацию в ежедневном режиме. Приемная кампания — это всегда сложный большой процесс, и если какие-то вопросы будут возникать, можно обращаться в университет или напрямую в Минобрнауки России. Кроме того, нами хорошо налажено взаимодействие с фондом «Защитники Отечества», где эту ситуацию также держат на контроле», — сказал Валерий Фальков.

Он добавил, что каждый случай, касающийся поступления участников специальной военной операции и членов их семей, на особом контроле в университетах. В целях информирования абитуриентов работает единый контакт-центр «Прием в вуз» (телефоны контакт-центра: 8 800 301 44 55 — для звонков по России; 8 495 122 22 68 — для звонков из-за рубежа).

Обновление системы высшего образования

Отвечая на вопрос модератора о том, как повлияет обновление системы высшего образования на студентов, поступивших этим летом, глава Минобрнауки отметил, что все права студентов, обучающихся по действующим программам высшего образования, будут в полной мере сохранены.

Все студенты, поступившие в университеты до ввода обновленной системы высшего образования, смогут завершить обучение по выбранным ранее программам и получить соответствующие дипломы, которые будут иметь юридическую силу и считаться оконченным высшим образованием.

Напомним, по Указу Президента России Владимира Путина в стране реализуется пилотный проект по обновлению системы высшего образования. Шесть вузов — участников «пилота» второй год будут принимать абитуриентов на новые образовательные программы.

С учетом накопленного позитивного опыта перечень новых программ дополнен — теперь их 173, вместо 113 (на них выделено более 10 тыс. бюджетных мест, это почти в два раза больше, чего годом ранее). Поступающие в вузы-пилоты в этом году могут подать документы на 79 программ высшего образования, 48 программ специализированного высшего образования (магистратура) и на 46 программ аспирантуры.

Иностранные студенты

Последний вопрос пресс-конференции затронул тему признания российских дипломов в других странах. Валерий Фальков подчеркнул, что качество российского высшего образования вызывает уважение и доверие за рубежом.

«Практика показывает, что, несмотря на пандемию, геополитические изменения, количество иностранных студентов в российских вузах увеличивается. В этом году мы также ждем хороший прием иностранных студентов. Например, количество предварительных заявок на квоту Правительства выше, чем в прошлом году. Это принципиально важный момент», — сказал он.

Сейчас для признания российского образования действует 73 межправительственных соглашения и международные конвенции, их количество ежегодно увеличивается.

В целом политика признания образования выстраивается на базе Международной стандартной классификации образования (МСКО), принятой ЮНЕСКО в 2011 году. Этот документ позволяет соотнести между собой разные образовательные системы и служит основой признания российского высшего образования даже в тех странах, с которыми соответствующее соглашение пока не заключено.

Иностранцы могут поступить в российские вузы по квотам Правительства РФ (на этот год предусмотрено 30 тыс. мест) или на общих основаниях. Сегодня студенты из-за рубежа учатся в России преимущественно на платной основе, что подчеркивает востребованность отечественного образования в мире.

