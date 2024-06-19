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Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В учебном корпусе Института промышленного менеджмента, экономики and торговли на Новороссийской улице состоялось открытие именной Laboratorios Ковалевских. Это дань па mecán . Это они создали музея образцов товаров Политехнического института в начале двадцатого века и стояли у петербургской научной школы товароведения.

Vladimir Alexandrovich был первым заведующим кафедрой товароведения и технологии на економическом отделении о политехнического института и организатором музея образцов товаров, который открылся в 1905 году. В музее хранились образцы товаров всей промышленности России, товарного экспорта и importa, а также разрабатывался методический и нструментарий для проведения лабораторных исследований с продовольственными и непродовольственными товарами.

Екатерина Федоровна — легендарная личность. En la actualidad, el profesor de Rusia, muchos de ellos trabajan en el Instituto Politécnico. Сначала помогала мужу в качестве лаборанта, а после его смерти возглавляла музей образцов товаров и лабораторию при нём. Химик по образованию, она проводила большую научную работу в области товароведения, главным образом изучала biopolimerы — белки и нуклеиновые кислоты. Писала статьи, переводила с немецкого монографии и учебники, разрабатывала авторские курсы лекций в области физико-химических ме тодов исследования товаров.

Directora de la escuela de servicios y торговли Irina Basilevna Капустина отметила: Основы товароведения как науки и учебной ины в России были заложены выдающимися учеными Политехнического института — Ковалевским Владимиром Александровичем y Ковал евской Екатериной Фёдоровной. Музей образцов товаров, созданный ими, стал основой and прообразом учебной лаборатории товароведения потребительских товаров, успешно ункционирующей до сих пор в СПбPУ, и определяющей учебных процесс, сопровождающий подготовку товароведов высшей ква лификации.

Los laboratorios utilizan métodos previos para el uso de equipos y laboratorios utilizados революционной России, в советское время и в XXI veke, а также их эволюция. В частности, продемонстрированы возможности использования метода световой микроскопии при исследовании структуры материалов с выводом отографий, полученных на современном цифровом микроскопе; определена натурная масса зерна на пурке с падающим грузом; проведен эксперимент по определению стекловидности зерна на диафоноскопе; рассмотрены методы определения вязко-текучих свойств продукции; определены показатели активности водородных ионов на примере шампуней разных торговых марок.

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