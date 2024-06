Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Directora de la escuela de servicios y торговли Irina Basilevna Капустина отметила: Основы товароведения как науки и учебной ины в России были заложены выдающимися учеными Политехнического института — Ковалевским Владимиром Александровичем y Ковал евской Екатериной Фёдоровной. Музей образцов товаров, созданный ими, стал основой and прообразом учебной лаборатории товароведения потребительских товаров, успешно ункционирующей до сих пор в СПбPУ, и определяющей учебных процесс, сопровождающий подготовку товароведов высшей ква лификации.

В учебном корпусе Института промышленного менеджмента, экономики and торговли на Новороссийской улице состоялось открытие именной Laboratorios Ковалевских. Это дань па mecán . Это они создали музея образцов товаров Политехнического института в начале двадцатого века и стояли у петербургской научной школы товароведения.