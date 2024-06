Правительство определило порядок компенсации финансовым организациям потерь от списания процентов по кредитам военнослужащих

Source: MIL-OSI Russian Language News

Постановление от 18 июня 2024 года №816

Правительство продолжает создавать условия для реализации мер социальной поддержки участников специальной военной операции. Подписано постановление о порядке компенсации финансовым организациям 50% доходов, недополученных при списании процентов по кредитам военнослужащих – участников специальной военной операции во время действия для них кредитных каникул.

Речь идет о недополученных доходах кредиторов по договорам, которые они заключили с гражданами, призванными на военную службу по мобилизации, другими участниками спецоперации, а также с членами их семей. Кредитные каникулы для этих категорий граждан были введены в октябре 2022 года. На время их действия, до 31 декабря 2024 года, для военнослужащих-заёмщиков, участвующих в спецоперации, приостанавливаются все платежи по кредиту или займу.

Согласно утвержденным правилам для получения компенсации банки и другие организации должны направить в уполномоченный орган – «ДОМ.РФ» – информацию о заключенных кредитных договорах с участниками спецоперации. Возмещение недополученного дохода будет выплачиваться ежемесячно.

Необходимые для возмещения средства в размере 5,7 млрд рублей планируется выделить из резервного фонда Правительства.

Подписанное постановление – часть работы по реализации новых норм федерального закона, устанавливающего особенности погашения кредитов мобилизованными гражданами, а также другими участниками спецоперации и членами их семей. Поправки в этот закон были приняты в апреле 2024 года.

