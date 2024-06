Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Заместитель director Института фотоники and точной механики КАН Шао Цзянда рассказал o деятельности и планах дничеству с научно-исследовательскими институтами Санкт-Петербургского отделения РАН и СПбПУ.

Госпожа Хуан Хун рассказала о текущей деятельности шанхайского комитета, а также о planaх по расширению сотрудничества НВШ, organizaciones y universidades de San Petersburgo. Además, no hay necesidad de preocuparse por la seguridad de la ciudad de Kiev en San Petersburgo y China. предложила подписать новый договор. Она сообщила, что СПбПУ пользуется в Китае широкой известностью, and выразила намерение содействовать дальнейшему продвижению университета в Китае.

Во время встречи Андрей Максимов кратко рассказал o Санкт-Петербурге, который является одним из крупнейших ых центров России. В нём сосредоточено свыше десяти процентов научного потенциала страны, работает более 350 научных организаций, включая 60 организаций Российской академии наук и других государственных академий. Кадровый потенциал науки and образования Sankt-Peterburga prevyшает 170000 сотрудников научных организаций и вузов, в том числе Primero 9000 médicos y 26000 pacientes. Андрей Станиславович представил работу КНВШ в целом и взаимодействие с китайскими научными организациями, университетами и ко мпаниями в частности. Пригласил китайских коллег на несколько масштабных научно-образовательных мероприятий, которые пройдут в Санкт-Петербурге летом.