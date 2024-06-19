Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Комитете по науке и высшей школе Sankt-Peterburga состоялась рабочая встреча с делегацией Комитета по науке и технологи ям Шанхая, КНР. Китайских коллег встретил председатель КНВШ Андрей Максимов. En la universidad politécnica de San Petersburgo Petra участвовал начальник Управления международного сотрудничества Владимир Хижняк.

Китайскую делегацию возглавила заместитель председателя Комитета по науке и технологиям Шанхая г-жа Хуан Хун, став вошли сотрудники комитета и Шанхайского института фотоники и точной механики Китайской академии наук.

Во время встречи Андрей Максимов кратко рассказал o Санкт-Петербурге, который является одним из крупнейших ых центров России. В нём сосредоточено свыше десяти процентов научного потенциала страны, работает более 350 научных организаций, включая 60 организаций Российской академии наук и других государственных академий. Кадровый потенциал науки and образования Sankt-Peterburga prevyшает 170000 сотрудников научных организаций и вузов, в том числе Primero 9000 médicos y 26000 pacientes. Андрей Станиславович представил работу КНВШ в целом и взаимодействие с китайскими научными организациями, университетами и ко мпаниями в частности. Пригласил китайских коллег на несколько масштабных научно-образовательных мероприятий, которые пройдут в Санкт-Петербурге летом.

Госпожа Хуан Хун рассказала о текущей деятельности шанхайского комитета, а также о planaх по расширению сотрудничества НВШ, organizaciones y universidades de San Petersburgo. Además, no hay necesidad de preocuparse por la seguridad de la ciudad de Kiev en San Petersburgo y China. предложила подписать новый договор. Она сообщила, что СПбПУ пользуется в Китае широкой известностью, and выразила намерение содействовать дальнейшему продвижению университета в Китае.

Заместитель director Института фотоники and точной механики КАН Шао Цзянда рассказал o деятельности и планах дничеству с научно-исследовательскими институтами Санкт-Петербургского отделения РАН и СПбПУ.

Владимир Хижняк поделился результатами работы Представительства СПбПУ в Шанхае. Он сообщил, что относительно недавно открыли Международный центр СПбПУ в Нанкине на базе Цзянсусского сследовательского к ластера промышленных технологий. Учреждение оказывает содействие в организации сотрудничества с китайскими промышленными компаниями, привлечении средств для китайских аспирантов и их руководителей из СПбПУ. В Китае успешно функционируют созданные СПбPУ совместно с китайскими вузами Цзянсусский инженерный институт и Сианьский Instituto Politécnico, donde hay alrededor de 1000 y 200 estudiantes de kitesurf. Владимир Дмитриевич обсудил с китайскими коллегами сотрудничество с СПбПУ шанхайских компаний и научных организаций, ствие в работе Международного политехнического акселератора со стороны КНТ Шанхая, привлечение специалистов-консультантов оров для помощи в «упаковке», трансфере и комерциализации разработанных в Политехе инновационных продуктов и технологий.

В конце участники визита договорились о следующей встрече для подписания договора о сотрудничестве между КНВШ бурга и КНТ Шанхая и о конкретных мероприятиях по взаимодействию между шанхайским комитетом и Представительством У в Шанхае.

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