Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Политехнический университет посетили студенты колледжа научно-технологического университета «Сириус». Ребята ознакомились с самыми передовыми учебными аудиториями, современными лабораториями и узнали богатую историю одного из старейших и престижнейших учебных заведений России.

Студентам продемонстрировали не только учебные помещения, но и целый ряд специализированных центров, направленных на развитие научного и технического потенциала. Особое внимание гостей вызвал Научно-образовательный центр «Газпром нефть-Политех», где они смогли узнать о математическом моделировании процессов нефте- и газодобычи, достижениях и применении передовых технологий в реальном секторе экономики. Также студенты посетили Научно-образовательный центр информационных технологий и бизнес-анализа «Газпром нефть» в Институте промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ), где им представили передовые учебные аудитории.

Инициатором визита студентов стал Научно-образовательный центр ИТ и БА «Газпром нефть». Этот жест ещё раз подчёркивает важность взаимодействия образовательных учреждений в формировании престижа высшего образования и корпоративного обучения.

Мы были приятно удивлены заинтересованностью и подготовкой студентов. Они задавали много умных и интересных вопросов, что показывает их серьёзное отношение к выбору будущей карьеры. Такие встречи необходимы. Мы уверены, что после окончания колледжа ребята сделают правильный выбор в пользу продолжения образования , — поделилась директор НОЦ ИТ и БА «Газпром нефть» Ирина Рудская.

Это мероприятие стало возможным благодаря слаженной и профессиональной работе сотрудников Центра по работе с абитуриентами Политехнического университета. Организация визита была на высочайшем уровне. Важно отметить, что такие инициативы помогают молодым людям увидеть перспективы и возможности обучения в одном из ведущих технических университетов страны.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI