Обновленная набережная и современное освещение: как проходит благоустройство Парка Горького

Сотрудники комплекса городского хозяйства проводят работы первого этапа благоустройства и реабилитации территории Парка Горького. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Масштабные перемены в Парке Горького начались еще в 2011 году, в результате он стал современным парком мирового уровня и комфортным общественным пространством. Однако за прошедшие годы многие объекты благоустройства устарели и требуют обновления, не хватает инфраструктуры на набережных. В этом году работы проходят на Пушкинской набережной, Оливковом пляже, около Пионерского пруда и на месте бывшей конюшни в Нескучном саду, недалеко от выхода из метро “Ленинский проспект”», — рассказал Петр Бирюков.

Сейчас для посетителей закрыто пространство в районе Пионерского пруда, а также территория Нескучного сада у Андреевского пруда. На Пушкинскую набережную — от Крымского до Андреевского пешеходного моста — тоже нет входа: здесь проводятся работы по устройству многофункциональных павильонов и прокладке инженерных сетей. Набережная станет всесезонной площадкой для прогулок и отдыха, проведения мероприятий и фестивалей.

Специалисты уберут под землю воздушные линии протяженностью 9,2 километра — это улучшит визуальный облик пространства, обеспечит безопасную эксплуатацию коммуникаций. На набережной, участке Нескучного сада и у Пионерского пруда обустроят удобные тротуары и дорожки.

Необходимое условие комфортной городской среды — хорошее освещение. В Парке Горького установят более 250 фонарей с энергоэффективными светильниками, а также проведут архитектурно-художественную подсветку. Кроме того, здесь появятся видеокамеры.

Петр Бирюков добавил, что Пионерский пруд уже очистили от илового осадка и мусора, чуть позже там сделают систему водооборота с фильтрацией. Возле водоема появится новая зона отдыха с пляжем и прокатом лодок. На территории бывшей конюшни в Нескучном саду организуют спортивный кластер со всесезонным павильоном, площадками для большого и настольного тенниса, воркаута, игры в городки.

В парке сохранят существующие и высадят дополнительные деревья и кустарники, а также разобьют газон (32 тысячи квадратных метров) и цветники (более двух тысяч «квадратов»).

