Нужная информация под рукой: на mos.ru заработал новый сервис для владельцев карты москвича

На портале mos.ru появился новый сервис «Проверка статуса действующей карты москвича». Теперь владельцы карты могут легко и просто узнавать всю необходимую информацию о ней.

Сервис позволяет выяснить срок действия карты и ее статус. Так, если она перестала работать, то будет указана причина и дата прекращения действия, в том числе если это произошло в связи с неправомерным использованием. Кроме того, на странице отображается информация о сроке и форме получения транспортной льготы. Горожанину напомнят о том, что он выбрал денежную компенсацию вместо бесплатного проезда в городском или пригородном железнодорожном транспорте. А еще сервис будет полезен тем, для кого карта перевыпускается автоматически, например пенсионерам, почетным донорам России и людям, у которых группа инвалидности установлена бессрочно. Здесь они могут узнать адрес получения новой карты в центре госуслуг «Мои документы» и срок ее хранения.

«Благодаря новому сервису пользоваться картой москвича стало еще удобнее. Раньше на портале mos.ru можно было только отслеживать статус изготовления карты и возможность получения временного единого социального билета. С появлением еще одного сервиса — “Проверка статуса действующей карты москвича” — жители могут оперативно получить полную информацию о своей карте. Больше нет необходимости звонить на горячую линию. Чтобы уточнить срок действия транспортной льготы или причину прекращения работы карты, достаточно зайти на портал mos.ru и ввести необходимые сведения. Все данные будут доступны онлайн в любое время», — отметил генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти на его страницу и заполнить форму. Владельцу карты нужно ввести ее номер и серию, а также номер документа, удостоверяющего личность, который был указан при подаче заявления. Справа в поле ввода этих сведений расположена кнопка с вопросительным знаком. Нажав на нее, можно получить подробную подсказку для заполнения данных. На финальном этапе верификации потребуется в появившуюся строку ввести символы с картинки, расположенной рядом, и нажать кнопку «Проверить». После этого на экране отобразится полная информация о его карте москвича. Пользоваться новым сервисом можно даже без авторизации на портале mos.ru.

Карта москвича — один из важных социальных проектов столицы. Это именная пластиковая карта, которая выдается жителям Москвы и обеспечивает им персональный доступ к городской инфраструктуре. Она позволяет пользоваться льготным проездом в городском транспорте, записываться к врачу, получать скидки на товары и услуги более чем в 8,5 тысячи магазинов партнерской сети и многое другое.

Получить карту москвича могут учащиеся, студенты, пенсионеры, люди предпенсионного возраста, дети и родители в многодетной семье, ветераны, москвичи с инвалидностью и граждане других льготных категорий. Узнать больше можно также в специальном телеграм-канале.

Для оформления карты москвича необходимо заполнить электронное заявление на mos.ru. Понадобится стандартная или полная учетная запись на портале. О том, как зарегистрироваться и получить учетную запись, можно узнать в инструкции.

Карта будет готова в течение 30 дней с момента подачи заявления. Проверить статус ее изготовления можно в личном кабинете на mos.ru в разделе «Заявки и уведомления» или с помощью сервиса «Проверка состояния изготовления карты москвича», а также по телефону горячей линии: +7 495 539-55-55. Кроме того, эта информация размещается в официальных группах «Карта москвича (социальная)» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Повышение доступности массовых социально значимых услуг в электронном виде соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.

