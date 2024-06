На станции «Бачуринская» Троицкой линии метро завершена облицовка пола платформенной части

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На строящейся станции «Бачуринская» Троицкой линии метро продолжаются архитектурно-отделочные работы. Специалисты уже облицевали гранитом пол платформенной части. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Для оформления станции используется гранит различных оттенков, стекло, а также алюминий и нержавеющая сталь. Архитектурной особенностью станции стало 12 светильников-турбин. Вес каждого из них — 750 килограммов, а длина варьируется от восьми до почти 10 метров. Архитектурно-отделочные работы выполнены на 72 процента», — рассказал Рафик Загрутдинов.

Сейчас станция находится на высоком уровне готовности: одновременно с оформлением здесь ведутся работы по монтажу инженерного оборудования.

«Бачуринская» размещена в окружении сложившейся застройки района Коммунарка в ТиНАО. Это станция мелкого заложения (глубина — около 15 метров). Наземные павильоны связаны с платформой лестничными сходами. Станция будет оборудована лифтами для маломобильных граждан.

Открытие «Бачуринской» улучшит транспортное обслуживание жителей района Коммунарка, сократив дня них время в пути.

Ранее Сергей Собянин рассказал о скором завершении строительства трех станций Троицкой линии метро.

В перспективе Троицкая линия метро длиной более 40 километров соединит платформы Московского центрального кольца с Троицком. Рядом с новыми станциями проживают примерно 1,5 миллиона человек, а еще несколько сотен тысяч работают или учатся.

Троицкая линия метро станет самой протяженной за границами МКАД — Сергей Собянин

