Начался прием заявок на участие в национальном чемпионате «Авиароботех-старт»

Начался прием заявок на участие в национальном чемпионате в сфере авиационной робототехники «Авиароботех-старт». Попробовать свои силы в соревнованиях могут школьники и студенты в возрасте от 14 до 23 лет. Для этого необходимо создать команду составом до четырех человек. Подать заявку можно до 6 сентября включительно на официальном сайте проекта.

«Чемпионат “Авиароботех-старт” проводится в Москве уже в четвертый раз. Для членов команд-участниц это не просто возможность продемонстрировать свое мастерство управления беспилотными авиационными системами, но и шанс трудоустроиться в ведущие компании отрасли», — рассказала Кристина Кострома, руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Участники соревнования продемонстрируют уровень теоретических знаний и практических умений по сборке и настройке беспилотной авиационной системы, управлению полетом, программированию автопилота и полезной нагрузки. Кроме того, они покажут, как умеют использовать человеко-машинные интерфейсы, выполнять практические задачи с применением беспилотного воздушного судна.

Чемпионат состоится 19 и 20 октября. До этого участники пройдут 24-часовое обучение в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ. По результатам обучения и тестирования по его итогам, а также участия в чемпионате, команды смогут получить квалификационные разряды, пройти стажировку и трудоустроиться в одну из компаний — партнеров отраслевого кластера по беспилотной авиации.

В 2023 году в соревнованиях приняли участие 20 столичных команд и восемь из регионов России (Пермский край, Кемеровская область, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Карелия).

Организатором чемпионата выступает Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

