Национальная служба новостей: Владимир Строев рассказал о приемной кампании 2024 на пресс-конференции

Университет решил поднять цены на обучение на процент инфляции, чтобы дать возможность поступить всем желающим, отметил в эфире НСН ректор ГУУ Владимир Строев.

Ректор Государственного университета управления Владимир Строев в пресс-центре НСН рассказал, что в этом году вуз принял решение повысить цены на обучение не более чем на 4%.

«Каждый вуз сам принимает решение о повышении цен. Мы решили в этом году по нижней планке инфляции – не больше 4% повышение, по самому минимуму. Хотя была возможность сделать выше, где-то до 20%. Мы сделали вывод, что время сейчас непростое, таким образом мы тоже можем поддержать абитуриентов, не задирать цены и дать возможность поступить тем, кто хочет поступить в этом году», — сказал Строев.

В свою очередь проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН также отметила, что стоимость обучения в вузе выросла на процент инфляции.

«У нас стоимость обучения в университете выросла немного. Она выросла в среднем не больше, чем на процент инфляции. Мы стараемся тоже держать планку в рамках инфляционных результатов по стране», — указала она.

Со своей стороны, ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко в пресс-центре НСН рассказал о поддержке обучающихся и отметил, что вуз обучает студентов, чьи родители являются участниками спецоперации, бесплатно на платных программах.

«Если говорить о стоимости программ, то, так же, как у коллег, они выросли незначительно, в пределах инфляции. Наверное, это общий подход сегодня у руководителей университетов. Действительно, нужно поддерживать в целом граждан России. Более 40 студентов, чьи родители сегодня являются участниками спецоперации на Украине, мы обучаем за счет университета на платных программах обучения. При этом постепенно осуществляем их перевод на бюджетные места», — указал Глушко.

Российские вузы начнут прием документов от абитуриентов 20 июня. В эту кампанию по-прежнему можно будет поступать на программы бакалавриата. В шести университетах продолжится пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. Общий объем бюджетных мест на 2024/2025 учебный год в российских вузах составит 620,5 тысячи, из них новым регионам будет направлено 28,5 тысячи. Соответствующие приказы изданы Минобрнауки РФ, передает «Радиоточка НСН».

