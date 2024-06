Материалы к заседанию Правительства 20 июня 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

1. Об исполнении федерального бюджета за I квартал 2024 года

2. О проекте поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №500600-8 «О внесении изменений в Федеральный закон “О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации„»

Проектом поправок учитываются замечания и предложения, высказанные при рассмотрении законопроекта в Государственной Думе.

3. О сводном докладе о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации в 2023 году

Доклад содержит анализ правоприменительной практики Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», направленный на совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере контрольной (надзорной) деятельности.

4. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 311 Федерального закона “О некоммерческих организациях„»

Законопроект направлен на устранение пробелов законодательства в отношении отдельных видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, а также обеспечение благоустройства территорий и поддержания порядка в муниципальных образованиях.

5. О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу абзаца тридцать второго части первой статьи 4 Закона РСФСР “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках„»

Законопроект направлен на совершенствование корпоративного управления.

6. О выделении Минэкономразвития России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия – Алания в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, за период с февраля по март 2024 года

Выделение средств позволит этим регионам обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

7. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации»

Законопроектом, в частности, вводится новая глава «Лесное семеноводство», в которой даётся определение понятий семян лесных растений, саженцев и сеянцев лесных растений, устанавливаются их категории, создаётся механизм определения посевных качеств семян лесных растений.

8. О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 года №1219 (в части внесения изменений в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации)

Проект постановления направлен на приведение полномочий Минприроды России в соответствие с положениями федерального законодательства.

9. Об определении единственных исполнителей осуществляемой Минпромторгом России в 2024 году закупки школьных автобусов для нужд субъектов Российской Федерации

Проект акта направлен на обновление парка школьных автобусов в субъектах Российской Федерации.

10. О состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2023 год

В докладе представлены результаты анализа состояния конкуренции, в том числе в контексте развития параллельного импорта, цифровизации экономики, поддержки малого и среднего предпринимательства.

11. О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 года №610 (в части внесения изменений в Положение о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации)

Проект постановления направлен на наделение ведомства полномочиями в связи с введением нового подхода к реабилитации и абилитации инвалидов на комплексной основе.

12. О выделении МЧС России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, обеспечивающих приём граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения

Проект распоряжения направлен на возмещение понесённых бюджетами субъектов Российской Федерации расходов на размещение и питание находившихся в пунктах временного размещения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства.

13. Об утверждении перечня юридических лиц, отобранных в целях предоставления в 2024 году субсидии юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты на территории Дальнего Востока, на развитие инфраструктуры для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Новые возможности для Дальнего Востока» в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа»

Проект распоряжения направлен на предоставление мер государственной поддержки путём возмещения затрат инвесторов на развитие инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока.

14. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “Об электроэнергетике„»

Законопроектом предусматривается наделение Правительства Российской Федерации полномочием по определению отдельных частей ценовых зон оптового рынка, ранее относившихся к неценовым зонам оптового рынка, и установлению для таких территорий особенностей функционирования оптового рынка и розничных рынков электрической энергии.

15. О выделении Росавиации в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления субсидий из федерального бюджета российским аэропортам на частичное возмещение расходов по обычным видам деятельности и процентов по кредитным договорам или договорам займа в период введения режима временного ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части России

Москва,

19 июня 2024 года

Содержание пресс-релизов Департамента пресс-службы и референтуры является изложением материалов, представленных федеральными органами исполнительной власти для обсуждения на заседании Правительства Российской Федерации.

