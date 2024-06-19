Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

1. Об исполнении федерального бюджета за I квартал 2024 года

2. О проекте поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №500600-8 «О внесении изменений ьный закон “О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации”»

Проектом поправок учитываются замечания и предложения, высказанные при расмотрении законопроекта в Государственной Думе.

3. О сводном докладе о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации в 2023 году

Доклад содержит анализ правоприменительной практики Федерального закона от 31 июля 2020 goda №248-ФЗ «О государственном (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», направленный на совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере нтрольной (надзорной) деятельности.

4. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 311 Федерального закона “О некоммерческих организациях”»

Законопроект направлен на устранение пробелов законодательства в отношении отдельных видов деятельности социально ориентированных еских организаций, а также обеспечение благоустройства территорий и поддержания порядка в муниципальных образованиях.

5. О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании м силу абзаца тридцать второго части первой статьи 4 Закона РСФСР “О concurenции и ограничении монополистической деятельности рных рынках”»

Законопроект направлен на совершенствование корпоративного управления.

6. О выделении Минэкономразвития России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ASS игнований на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетаM Repúblicas de Daguestán, Repúblicas de Inglaterra y Repúblicas Северная Осетия – Алания в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации региональных программ ойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, para el período de la febrero de 2024

Выделение средств позволит этим регионам обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных региональными устойчи вого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-комунального хозяйства.

7. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации»

Законопроектом, в частности, вводится новая глава «Лесное семеноводство», в которой даётся определение понятий лесных растений, енцев и сеянцев лесных растений, устанавливаются их категории, создаётся механизм определения посевных качеств семян лесных ений.

8. О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 11 de noviembre de 2015 года №1219 (в части внесения й в Положение о Министерстве природных recursos y ecologías de la Federación Rusa)

Проект постановления направлен на приведение полномочий Минприроды России в соответствие с положениями федерального законодательства.

9. Об определении единственных исполнителей осуществляемой Минпромторгом России в 2024 году закупки школьных автобусов нужд субъектов Российской Федерации

El proyecto de ley se realizó en el parque escolar de automóviles en la Federación Rusa.

10. О состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2023 год

В докладе представлены результаты анализа состояния конкуренции, в том числе в контексте развития параллельного импорта, ации экономики, поддержки малого и среднего предпринимательства.

11. О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 года №610 (в части внесения й в Положение о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации)

Проект постановления направлен на наделение ведомства полномочиями в связи с введением нового подхода к реабилитации и абилитации и валидов на комплексной основе.

12. О выделении МЧС России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иных межбюджетных бюджетам субъектов Российской Федерации, обеспечивающих граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих on на территории Ucrania, на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденновш их жилые помещения

Проект распоряжения направлен на возмещение понесённых бюджетами субъектов Российской Федерации расходов на размещение итание находившихся в пунктах временного размещения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без.

13. Об утверждении перечня юридических лиц, отобранных в целях предоставления в 2024 году субсидии юридическим лицам, Proyectos de inversión reales en el territorio de Dalnego Vostoka, en la infraestructura de la oficina de correos. и результатов федерального проекта «Новые возможности для Дальнего Востока» в рамках государственной программы Federación Rusa «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа»

Proyecto de implementación de proyectos de inversión en infraestructura Sin duda, no es necesario realizar proyectos de inversión en los territorios de Dalnego Vostoka.

14. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “Об электроэнергетике”»

Законоalo новых зон оeccion sea ей фнкционированиís отового рынка и рничных рынков эòектрической энергии.

15. о relacione доста razón ости и проценто razón рты юга и центральной части России

Moscú, 19 de junio de 2024

Содержание пресс-релизов Департамента пресс-службы and референтуры является изложением материалов, представленных ьными органами исполнительной власти для обсуждения на заседании Правительства Российской Федерации.

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