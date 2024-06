Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Новый корпус Музея Мирового океана в Калининграде Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова Предыдущая новость Следующая новость Новый корпус Музея Мирового океана в Калининграде

В 2024 году по комплексной госпрограмме «Строительство», куратором которой является Минстрой России, реализуется адресно 1050 проектов по строительству и реконструкции важных для граждан объектов, а также другие мероприятия стоимостью свыше 3 млрд рублей, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Комплексная госпрограмма „Строительство“ призвана повысить эффективность направляемых в отрасль бюджетных средств по строительству важных для граждан объектов. По ней в том числе строятся социальные и производственные объекты. Это и строительство больниц, школ, дорог, аэропортов, вузов, кампусов, морской портовой инфраструктуры, атомных ледоколов, ядерных центров. В части производственных комплексов, по данным на 1 июня 2024 года, реализуется 503 объекта и мероприятия. Из них 272 относятся к сфере дорожного хозяйства, 63 – агропромышленного комплекса, 44 – морского транспорта, 36 – воздушного, 20 – речного и других», – сказал Марат Хуснуллин.

Также в регионах строится 65 объектов специального комплекса, в том числе здания научно-исследовательского института «Центр экологической промышленной политики» в Московской области, Государственного научно-исследовательского института авиационных систем в Москве, завод полупроводниковых приборов в Республике Марий Эл и другие.

«Почти половина мероприятий – 482 – относится к социальной сфере, в рамках которой строятся больницы и поликлиники, школы и объекты культуры. В этом году реализуется 150 мероприятий в сфере здравоохранения, 76 – в сфере образования, 59 – культуры, 55 – коммунального строительства, 23 – жилищного строительства, 18 – науки, а также в ряде других сфер», – сообщил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

В этом году по программе уже открыты несколько объектов высшего образования, среди которых главное здание Омского государственного университета им. Ф.М.Достоевского, инновационный центр «Индустрия будущего» Московского авиационного института.

В числе объектов социальной инфраструктуры – строительство корпуса для медико-санитарной части №164 Федерального медико-биологического агентства в Московской области. В Новосибирской области и Евпатории строятся масштабные Федеральные детские реабилитационные центры. Аналогичный объект был открыт в Подольске в 2023 году, он уже функционирует и принимает пациентов. На территории тренировочного центра «Крымский» в Алуште завершается строительство комплекса с открытым 50-метровым бассейном для спортивного и синхронного плавания, водного поло и прыжков в воду.

Среди объектов культуры: введён в эксплуатацию новый корпус Третьяковской галереи, продолжается строительство Малого драматического театра – Театра Европы и завершается – нового корпуса Музея Мирового океана в Калининграде. В высокой степени готовности масштабная реконструкция государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова.

На площадке Института физики высоких энергий НИЦ «Курчатовский институт» в городе Протвино Московской области ведутся проектные и изыскательские работы для создания перспективной установки «СИЛА». Также в НИЦ «Курчатовский институт» строятся установки класса «мегасайенс» – сверхмощные научные комплексы, позволяющие проводить уникальные исследования высокой степени сложности.

Комплексная государственная программа «Строительство» была создана на базе Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) и начала работу в 2023 году по поручению Президента России. Объём кассового исполнения на протяжении двух лет с момента передачи полномочий по реализации ФАИП в Минстрой держится на уровне не ниже 95,5%, что в среднем на 10% выше показателей предыдущих лет.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI