Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На Тверском бульваре начался фестиваль «Мороженое и сладости». Он проходит в рамках проекта «Лето в Москве». Гостей ждет мороженое, приготовленное по самым разным рецептам, варенье из летних фруктов и ягод, а также активные игры, кулинарные мастер-классы и занятия по сальсе, бачате и хип-хопу. Фестивальная площадка в будни работает с 12:00 до 20:00, а в выходные — с 12:00 до 21:00.

На фестивале жители и гости столицы смогут попробовать оригинальные виды варенья, необычное мороженое, сорбет и сахарную вату. На прилавках также можно будет найти мармелад, конфитюры и разнообразные чаи.

Настоящим гастрономическим хитом станет мороженое, приготовленное по советским рецептам. Его отлично помнят наши мамы и бабушки, а теперь попробовать смогут и все желающие.

Кроме того, в рамках фестиваля на Тверском бульваре пройдут кулинарные шоу. Повара угостят гостей клубничным, абрикосовым и черешневым вареньем с оладьями. А в специальной арт-студии посетители смогут самостоятельно создать необычные сладости. Под руководством опытных преподавателей они приготовят мороженое в стиле поп-арт, десерт с повторяющимися узорами и яркое эскимо.

Во время танцевальных занятий москвичи освоят основные элементы сальсы, бачаты, хип-хопа и джаз-фанка. А тем, кто любит спорт, предложат поиграть в баскетбол, кольцеброс и бадминтон.

В лектории всем желающим составят забавный гороскоп на день и покажут фокусы. Кроме того, гости смогут отдохнуть в лаундж-зоне, где выступят популярные диджеи, принять участие в настольных играх и сделать снимки в фотозоне в виде мороженого.

Юные гости смогут присоединиться к игре «Собери свое мороженое», а также составить свой рецепт варенья. Кроме того, на площадке расположена специальная арт-зона с фабрикой мороженого.

Фестиваль «Московское варенье» проводят в столице с 2014 года. С 2017-го его мероприятия проходили под названием «Сладкое лето», а на его площадках устанавливали трехметровые банки с вареньем. В 2022-м фестиваль прошел по 23 адресам, в том числе в нескольких округах. Свои товары представили производители из 20 регионов России.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI