Концерты, спорт и арт-терапия: что ждет гостей фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» на городских набережных

В столице продолжается фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!». Рассказываем, как можно отдохнуть и чему научиться на городских набережных в ближайшие дни.

ВДНХ: раскрашиваем панамы и слушаем стихи

20 июня в 18:00 возле 4-го Каменского пруда на ВДНХ пройдет мастер-класс «Песочный город», участники которого будут создавать картины из цветного песка. 23 июня с 12:00 до 14:00 здесь пройдет мастер-класс по раскрашиванию панам «Лето в шляпе». А в 16:00 на площадке начнется программа «Каникулы в городе»: актеры из московских театров прочитают детские стихи, написанные классиками русской литературы.

Зеленоград: танцуем по-русски

23 июня на набережной Большого городского пруда в Зеленограде пройдет танцевальный флешмоб «Танцуем по-русски». Он начнется в 16:00. Участники освоят элементы народных танцев под необычные фольклорные аранжировки.

Тем же вечером, с 18:00 до 20:00, на набережной выступят артисты. Гостей ждет концерт «Летние голоса».

Краснопресненская: идем на вечеринку

На Краснопресненской набережной 23 июня в 12:00 начнется флешмоб «Вместе веселей». Детям и взрослым предложат освоить несколько движений и разучить несложный танец.

После этого артисты вокальной студии «Мечта» исполнят песни под аккомпанемент гармони. А затем гостей фестиваля ждет вечеринка — она начнется в 16:00 и продлится до вечера. Прозвучат диджей-сеты от DJ Gonzalez и его друзей.

Нагатинский Затон: избавляемся от стресса

20 июня в 18:00 на набережной у Корабельной улицы пройдут литературные чтения «Москва. Любимая. Летняя». Актеры столичных театров прочтут произведения о любимом городе.

23 июня с 12:00 до 14:00 москвичей и гостей столицы приглашают на расслабляющую арт-терапию «Блики лета». С помощью красок участники фестиваля создадут антистресс-картину и получат заряд позитивной энергии.

Крымская: занимаемся йогой и танцуем танго

У парка «Музеон» 20 июня в 10:00 начнется мастер-класс по изготовлению значка с рисунком. Мероприятие платное, без регистрации.

В этот же день с 16:00 до 18:00 пройдет занятие спортивного кружка Парка Горького. В программе — общая физическая подготовка, оздоровительный бег, а также упражнения для развития ловкости, выносливости, скорости и силы.

21 июня в 10:00 гостей фестиваля ждет тренировка по миофасциальному расслаблению с упражнениями на подвижность суставов и с обучением самомассажу. Необходимое оборудование предоставят организаторы.

23 июня на набережной можно будет заняться кундалини-йогой. Сеанс под названием «Пробуждение души» начнется в 10:00. Мероприятие платное, и на него требуется регистрация. Участники тренировки смогут выполнить эффективные и доступные для любого уровня подготовки практики. Наполнившись энергией, можно будет потанцевать: в 12:00 на набережной начнется урок танго.

Южный речной вокзал: собираем букет и рисуем

В 14:00 23 июня на набережной Южного речного вокзала состоится творческий мастер-класс «Летняя флористика» по созданию букетов из любимых цветов.

После этого можно будет порисовать на мастер-классе «Течение Москвы-реки» и потанцевать в лучах закатного солнца под сеты диджеев. Дискотека начнется в 18:00.

«Лужники»: изучаем эфирные масла и тренируемся

21 июня в «Лужниках» пройдет мастер-класс, посвященный эфирным маслам. Он начнется в 10:00. Психолог и специалист по маслам Юлия Бударгина расскажет о самых эффективных эфирах для здоровья и благополучия всей семьи. Для участния необходимо зарегистрироваться.

23 июня здесь же запланированы «Спортивные выходные». С 10:00 до 12:00 тут можно будет заняться растяжкой, которая способствует похудению, улучшает координацию и исправляет осанку. Для участия нужно взять с собой спортивную форму и коврик.

В 12:00 начнется танцевальная тренировка. Гостей ждет микс из движений хип-хопа, самбы, бачаты и джаз-фанка. Такие занятия дают интенсивную нагрузку, улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, подтягивают фигуру и отлично снимают стресс.

А после гостей пригласят поучаствовать в танцевальном флешмобе «Большая страна». Начало в 16:00.

