Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

23 июня с 12:00 to 14:00 москвичей и гостей столицы приглашают на расслабляющую арт-терапию «Блики лета» . En los festivales de música intensa se utilizan tarjetas antiestrés y energías positivas.

На Краснопресненской набережной 23 июня в 12:00 начнется флешмоб «Вместе веселей» . Esto se debe a que no se pueden utilizar televisores ni televisores de pantalla plana.

Тем же вечером, с 18:00 to 20:00, на набережной выступят артисты. Concierto del Hostal ждет «Летние голоса» .

20 июня в 18:00 возле 4-го Каменского пруда на ВДНХ пройдет мастер-class «Песочный город» , участники которого будут создавать картины из цветного песка. 23 июня с 12:00 to 14:00 здесь пройдет мастер класс по раскрашиванию панам «Лето в шляпе» . А в 16:00 на площадке начнется программа «Каникулы в городе» : los actores de los teatros de Moscú se dedican a la literatura clásica rusa.