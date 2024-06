Коммунальный флот собрал более 100 тонн мусора с начала навигации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Более 100 тонн мусора собрал коммунальный флот в акватории столицы с начала навигации в этом году. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Коммунальные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок, — отметил Петр Бирюков. — В общей сложности уже собрали свыше 100 тонн различного мусора, большая часть — это наносы весеннего паводка, в том числе остатки поваленных деревьев и сухостой».

С открытия навигации основная часть судов-мусоросборщиков дежурила в верховьях Москвы-реки вблизи шлюзов, чтобы вовремя убрать накопившийся за зиму мусор. Это позволило избежать его попадания в русло центральной части города, где судоходство особенно интенсивное.

Благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. Используются суда-мусоросборщики, а в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами.

Столичный коммунальный флот работает круглый год. В него входит 30 судов: 18 самоходных и 12 несамоходных. В 2023-м было собрано около 600 тонн мусора, ликвидировано около 100 поверхностных загрязнений, извлечена почти 21 тысяча тонн иловых отложений, песка и грунта.

