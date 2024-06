Истории лауреатов: на портале архивно-библиотечного фонда ВДНХ доступна новая функция

Source: MIL-OSI Russian Language News

Портал архивно-библиотечного фонда ВДНХ, созданный в 2020 году, продолжает пополняться материалами и дорабатываться. С помощью новой функции «Расскажите историю о лауреате» каждый может поделиться дополнительными сведениями о том или ином человеке, награжденном медалями выставки. На портале просто и удобно сообщить факты из биографии, прислать фото, документы или статьи.

Летопись народных достижений ВДНХ ведется с момента основания выставки в 1939 году. Ознакомиться с ней можно на портале архивно-библиотечного фонда. Это онлайн-ресурс с большой базой оцифрованных архивных документов. Всего на портале размещено почти 28,5 тысячи наградных постановлений с 1939 по 2014 год. В документах упоминается около 112 тысяч организаций и более 2,2 миллиона человек. Найти нужного лауреата можно по фамилии, имени и отчеству, а также по дате награждения, региону, виду наград, названию организации или колхоза.

Теперь на портале обновились страницы лауреатов, а также появилась новая функция — возможность поделиться интересными фактами, фотографиями, статьями, сведениями о других наградах. Вся информация отображается на одной странице.

Истории и архивные материалы чаще всего присылают родственники лауреатов, которые хотят увековечить память о близком человеке. Например, на портале размещена страница Марии Дер, награжденной большой золотой медалью ВСХВ за усердный труд в колхозе имени Дзержинского. Ее биографию и фотографии прислала внучка Надежда.

«Мы росли и знали о нашей бабушке, что она была одним из первых передовиков, кого наградили на ВСХВ большой золотой медалью. Медаль была из червонного золота, говорила мама. Мы очень гордились бабушкой. Она была скромная, добрая и ласковая. По работе — трудолюбивая. Фотография бабушки Марии была на Доске почета в колхозе», — написала Надежда.

На страницах лауреатов не только истории наград и побед. Здесь их близкие делятся информацией о судьбоносных для семей событиях и встречах. Одну из таких встреч описала дочь председателя исполкома Октябрьского районного совета Льва Погребнякова, получившего бронзовую медаль ВДНХ СССР за большой вклад в социально-экономическое развитие города Свердловска.

«8 марта 1959 года Лев Иванович на мероприятии, посвященном Международному женскому дню, повстречал бывшую одноклассницу Лидию Лобачеву. 9 июня 1960-го защитил диплом, а на следующий день Лобачева стала Погребняковой. Этот союз продлился 61 год — по июнь 2021-го. Каждый год на день свадьбы Лев Иванович дарил супруге розы, количество которых равнялось годовщине семейной жизни», — поделилась дочь лауреата.

Помимо этого, изучая страницы портала, можно встретить теплые воспоминания и самих лауреатов.

«Выставка всегда светила маяком — не как некая точка на горизонте, а как реальный сказочный край в границах России. И вот теперь, когда настала пора остановиться, оглянуться, выставка сама постучалась в мое сердце трогательным признанием в любви», — написал на персональной странице Владимир Судаков, награжденный золотой и бронзовой медалями ВДНХ СССР за работу корреспондентом в журнале «Спорт СССР» и газете «Московская правда».

В декабре 2022-го на ВДНХ заработала программа привилегий для награжденных медалями ВСХВ — ВДНХ СССР — ВВЦ в разные годы. Проект получил большой отклик и привлек внимание жителей России и стран бывших союзных республик. На сегодняшний день поступила почти тысяча обращений по вопросам архивных данных, выдано 386 карт лояльности, карты лауреатов доступны и в электронном виде.

Чтобы присоединиться к программе, необходимо написать на электронную почту: info@vdnh.ru или обратиться в один из инфоцентров ВДНХ. После подтверждения статуса награжденный получит персональную карту, с которой можно бесплатно осматривать экспозиции собственных музейно-выставочных площадок ВДНХ и ряда музеев-резидентов.

