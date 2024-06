Индустриальные инновации Москвы: что столичные промышленники производят для метрополитена

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сегодня в столице 725 тысяч специалистов более чем на 4,2 тысячи промпредприятий каждый день выпускают современную и востребованную продукцию, в том числе для транспортной системы города. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина мы делаем городской транспорт максимально надежным, безопасным и комфортным для пассажиров. В этом нам помогает столичная промышленность, которая изготавливает высокотехнологичное оборудование и комплектующие. Кабель для метро, системы управления поездами, светильники, считыватели банковских карт — эта и другая продукция производится на российских предприятиях на территории Москвы», — отметил Максим Ликсутов.

Несмотря на внешние ограничения, в том числе санкционные, московские предприятия укрепили технический суверенитет в этой области. Например, кабельная продукция в метрополитене — столичного производства, как и осветительные приборы, платы в бесконтактных считывателях, микропроцессорные системы управления и многое другое.

«После ухода иностранных компаний с отечественного рынка московские производители начали активно наращивать выпуск продукции, в том числе и для метрополитена. В этом им помогает город, предоставляя свыше 20 системных мер поддержки. Среди ключевых инструментов — льготные инвестиционные кредиты и льготные займы. 2023-й стал рекордным по предоставлению вторых: город одобрил предприятиям целевые займы более чем на 1,2 миллиарда рублей», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Кабели для метро

Кабели столичного предприятия «Москабельмет» использовались для самой первой линии столичного метро — Сокольнической, от «Сокольников» до «Парка культуры». Для метрополитена производитель поставил более 1,5 тысячи километров кабеля, а с учетом протяженности всех линий — 780 километров. В частности, с 2016 года продукция компании применяется в воздушных сетях Московского центрального кольца (МЦК). Среди них — медный несущий трос и неизолированные провода. Кроме того, кабели, произведенные предприятием, используются на Большой кольцевой линии (БКЛ), по которой за первый год работы было совершено более 340 миллионов поездок.

С 2022 по 2023 год только при строительстве станций и тоннелей Большой кольцевой линии было использовано около 1200 километров кабеля компании «Спецкабель». Они проложены на западном, северо-восточном и восточном участках, а также на южном участке БКЛ, в том числе для реконструкции перегона между станциями метро «Каширская» и «Каховская».

Около 70 процентов этого объема — огнестойкие кабели с пониженным дымо- и газовыделением, преимущественно в бронированном исполнении. Для оборудования тоннелей, перегонов и электродепо московского метро понадобились не только кабели, но и огнестойкие кабельные линии. Они предназначены для противопожарной защиты, обнаружения пожаров, оповещения, эвакуации, аварийного освещения, вентиляции, противодымной защиты и автоматического пожаротушения.

В метро с начала года заменили почти 14 тысяч светильников и более 19 километров кабеля

Системы управления

Московская компания «ЭЛТЕЗА» производит системы и оборудование для железнодорожной автоматики и телемеханики в России и других странах СНГ.

В 2019 году Московский метрополитен начал использовать высокотехнологичное оборудование производства компании благодаря внедрению в депо «Солнцево» релейно-процессорной централизации РПЦ-ЭЛ. Такая система помогает поездам ездить по расписанию и не сталкиваться. Сейчас она также работает в депо «Руднево» и «Замоскворецкое».

А в 2021 году впервые в истории метро в электродепо «Сокол» внедрили российскую микропроцессорную систему управления движением МПЦ-ЭЛ. С ее помощью можно дистанционно управлять стрелками и светофорами, быстрее составлять маршруты и регулировать график движения поездов, контролировать параметры оборудования в режиме онлайн. Сегодня под управлением этой системы находится вся Кольцевая линия метро, электродепо БКЛ («Нижегородское» и «Аминьевское»), а также 20 станций Московских центральных диаметров. Работы по внедрению микропроцессорных систем управления движением поездов в Москве продолжаются.

Считыватели банковских карт

Столичный разработчик и производитель терминалов и валидаторов для бесконтактных платежей «Терминальные технологии» выпускает бесконтактные считыватели банковских карт. Они интегрированы во все турникеты метрополитена, МЦК, Московских центральных диаметров.

Изделие представляет собой маленькую плату с параметрами 70 на 80 на 18 миллиметров. В системе используется специальное программное обеспечение, разработанное компанией. Оно быстро распознает карту и проводит нужный тип транзакции. Во время тестирования устройства, по сравнению с иностранными аналогами, в два раза быстрее считали данные с карты. Кроме того, зарубежные устройства иногда допускают ошибки.

Компания оптимизировала процесс для различных типов карт в Москве, включая социальные, банковские, служебные карты, брелоки и карты «Тройка», а также смартфоны с системой Mir Pay (ранее — и с другими платежными системами).

Осветительное оборудование

Столичный производитель светильников и систем управления освещением «Световые технологии» на протяжении почти 20 лет поставляет свое оборудование на объекты Московского метрополитена. Например, на «Воронцовской» и ряде других станций — архитектурное освещение именно этой компании.

Для нескольких станций БКЛ совместно с архитекторами Моспромпроекта и Ленметрогипротранса с нуля разработан и произведен светильник-торшер для установки на эскалаторах. Такими приборами уже оборудованы «Воронцовская» и «Печатники» БКЛ. Позднее эти торшеры установят на строящихся станциях Троицкой линии. А еще на всех этих станциях потолочное освещение выполнено в виде сложной системы беспрерывных линий.

С 2017 года компания «Эколайт» поставляет для метрополитена осветительное оборудование различной сложности. Это, в частности, светодиодные светильники. Ими оборудуют, например, перегонные тоннели и притоннельные сооружения, служебные и технические помещения станционного комплекса, пассажирские зоны станций, а также служебные и пассажирские проходы эскалаторов, смотровые канавы в тупиках тоннелей и депо и на других участках.

Системы шумопоглощения

Столичное ООО «Фабрика вентиляции Галвент» специально для метрополитена разработало системы шумопоглощения. Они состоят из сварных конструкций, элементов крепления и специальных пластин. Специальные двери с электрическим приводом для тоннелей метрополитена установлены на 24 станциях метро, в том числе на «Фонвизинской», «Селигерской», «Кутузовской», «Студенческой», «Петровско-Разумовской» и других.

Утилизация старой техники

«Вторалюминпродукт» — это московское предприятие, которое перерабатывает и утилизирует электронное оборудование, транспорт и металлосодержащие отходы. Оно сотрудничает с метрополитеном и утилизирует его вагоны старого образца, старую технику, например снегоуборочные машины и автомобильную спецтехнику. Кроме того, предприятие уже уничтожило более 200 километров демонтированного кабеля и перерабатывает тонны турникетов и различного оборудования, в том числе систем сигнализации и связи.

