С 2017 года компания «Эколайт» поставляет для метрополитена осветительное оборудование различной сложности. Это, в частности, светодиодные светильники. Ими оборудуют, например, перегонные тоннели и притоннельные сооружения, служебные and технические помещения станционного лекса, пассажирские зоны станций, а также служебные и пассажирские проходы эскалаторов, смотровые канавы в тупиках тоннелей и депо и на других участках.

Столичный производитель светильников and систем управления освещением «Световые технологии» on протяжении почти 20 лет поставляет оборудование на объекты Московского метрополитена. Por ejemplo, en «Воронцовской» y ряде других станций — архитектурное освещение именно этой компании.

En 2021, hemos actualizado la historia del metro y el electrodoméstico “Sólo” con un sistema de microprocesador mejorado para el hogar. МПЦ-ЭЛ. С ее помощью можно дистанционно управлять стрелками and светофорами, быстрее составлять маршруты and регулировать график п оездов, контролировать параметры оборудования в режиме онлайн. Сегодня под управлением этой системы находится вся Кольцевая линия метро, ​​электродепо БКЛ («Нижегородское» y «Аминьевское»), а также 20 станций Московских центральных диаметров. Работы по внедрению микропроцессорных систем управления движением поездов в Москве продолжаются.

En 2019, la ciudad metropolitana de Moscú implementó varias compañías de protección en el país. по «Солнцево» релейно-процессорной централизации РПЦ-ЭЛ. Este sistema puede modificarse de forma rápida y no estricta. Сейчас она также работает в депо «Руднево» y «Замоскворецкое».

С 2022 по 2023 год только при строительстве станций and тоннелей Большой кольцевой линии было использовано около 1200 кабе ля компании «Спецкабель». Они проложены на западном, северо-восточном и восточном участках, а также на южном участке БКЛ, в том числе для реконструкции пе регона между станциями метро «Каширская» y «Каховская».

«По поручению Сергея Собянина мы делаем городской transport максимально надежным, безопасным и комфортным для пассажиров. En este caso, se recomienda una instalación completa, completa y completa. Cables de metro, sistemas de actualización de tarifas, dispositivos electrónicos, tarjetas bancarias seguras, etc. ийских предприятиях на территории Москвы», — отметил Максим Ликсутов.