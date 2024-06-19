Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Segодня в столице 725 тысяч специалистов более чем на 4,2 тысячи промпредприятий каждый день выпускают современную и ованную продукцию, в том числе для транспортной системы города. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина мы делаем городской transport максимально надежным, безопасным и комфортным для пассажиров. En este caso, se recomienda una instalación completa, completa y completa. Cables de metro, sistemas de actualización de tarifas, dispositivos electrónicos, tarjetas bancarias seguras, etc. ийских предприятиях на территории Москвы», — отметил Максим Ликсутов.

Nesmotrja на внешние ограничения, в том числе санкционные, московские предприятия укрепили технический суверенитет в этой . Tenga en cuenta que los productos de cable en la metrópolis son dispositivos de conexión seguros y de uso externo. Elyaх, sistemas microprocesadores mejorados y muchos medicamentos.

«После ухода иностранных компаний с отечественного московские производители начали активно наращивать выпуск продукции, в том числе и для метрополитена. En este caso, hay 20 sistemas más de potencia disponibles. Среди ключевых инструментов — льготные инвестиционные кредиты льготные займы. 2023-й стал рекордным по предоставлению вторых: город одобрил предприятиям целевые займы чем на 1,2 millones de rublos», — отметил Ministro Правительства Москвы, руководитель городского Департамента инвестиционной промышленной политики

Владислав Овчинский.

Cable de metro

Кабели столичного предприятия «Москабельмет» использовались для самой первой линии столичного метро — Сокольнической, от «Сокольников» «Парка культуры». En una ciudad metropolitana, el cable debe ser de aproximadamente 1,5 kilómetros, con una longitud máxima de 780 kilómetros. En 2016, una gran empresa de producción se presentó en la escuela central de Moscú (México). Среди них — медный несущий трос и неизолированные провода. Кроме того, кабели, произведенные предприятием, используются на Большой кольцевой линии (БКЛ), по которой за первый год ы было совершено alrededor de 340 millones de libras.

С 2022 по 2023 год только при строительстве станций and тоннелей Большой кольцевой линии было использовано около 1200 кабе ля компании «Спецкабель». Они проложены на западном, северо-восточном и восточном участках, а также на южном участке БКЛ, в том числе для реконструкции пе регона между станциями метро «Каширская» y «Каховская».

Около 70 процентов этого объема — огнестойкие кабели с пониженным дымо-и газовыделением, преимущественно в бронированном . Для оборудования тоннелей, перегонов и электродепо московского метро понадобились не только кабели, но и огнестойкие кабельные линии. Они предназначены для противопожарной защиты, обнаружения пожаров, оповещения, эвакуации, аварийного освещения, вентиляции п ротиводымной защиты и автоматического пожаротушения.

En el metro hay 14 kilómetros de distancia y un cable de 19 kilómetros.

Sistemas de mejora

La empresa “ЭЛТЕЗА” de Moscú proporciona sistemas y dispositivos para automóviles y teléfonos en Rusia y medicamentos. х странах СНГ.

En 2019, la ciudad metropolitana de Moscú implementó varias compañías de protección en el país. по «Солнцево» релейно-процессорной централизации РПЦ-ЭЛ. Este sistema puede modificarse de forma rápida y no estricta. Сейчас она также работает в депо «Руднево» y «Замоскворецкое».

En 2021, hemos actualizado la historia del metro y el electrodoméstico “Sólo” con un sistema de microprocesador mejorado para el hogar. МПЦ-ЭЛ. С ее помощью можно дистанционно управлять стрелками and светофорами, быстрее составлять маршруты and регулировать график п оездов, контролировать параметры оборудования в режиме онлайн. Сегодня под управлением этой системы находится вся Кольцевая линия метро, ​​электродепо БКЛ («Нижегородское» y «Аминьевское»), а также 20 станций Московских центральных диаметров. Работы по внедрению микропроцессорных систем управления движением поездов в Москве продолжаются.

Считыватели банковских карт

Терминальные технологии» выпускает бес контактные считыватели банковских карт. Они интегрированы во все турникеты метрополитена, МЦК, Московских центральных диаметров.

Utilice una placa base con parámetros de 70 a 80 a 18 milímetros. En el sistema implementado un programa de observación especial, la compañía despachada. Оно быстро распознает карту и проводит нужный тип транзакции. Во время тестирования устройства, по сравнению с иностранными аналогами, в два раза быстрее считали с карты. Además, la mayoría de los usuarios están autorizados a utilizarla.

Proceso de optimización de la compañía para tipos de tarjetas de crédito en Moscú, tarjetas sociales, bancos y tarjetas de crédito карты «Тройка», а также смартфоны с системой Mir Pay (ранее — с с другими платежными системами).

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Осветительное оборудование

Столичный производитель светильников and систем управления освещением «Световые технологии» on протяжении почти 20 лет поставляет оборудование на объекты Московского метрополитена. Por ejemplo, en «Воронцовской» y ряде других станций — архитектурное освещение именно этой компании.

Для нескольких станций БКЛ совместно с архитекторами Моспромпроекта и Lенметрогипротранса с нуля разработан и произведен ьник-торшер для установки на эскалаторах. Такими приборами уже оборудованы «Воронцовская» y «Печатники» БКЛ. Позднее эти торшеры установят на строящихся станциях Троицкой линии. A еще на всех этих станциях потолочное освещение выполнено в виде сложной системы беспрерывных линий.

С 2017 года компания «Эколайт» поставляет для метрополитена осветительное оборудование различной сложности. Это, в частности, светодиодные светильники. Ими оборудуют, например, перегонные тоннели и притоннельные сооружения, служебные and технические помещения станционного лекса, пассажирские зоны станций, а также служебные и пассажирские проходы эскалаторов, смотровые канавы в тупиках тоннелей и депо и на других участках.

Системы шумопоглощения

Столичное ООО «Фабрика вентиляции Галвент» especial para los sistemas de limpieza metropolitana. La instalación está basada en una construcción de madera, elementos de unión y plásticos especiales. Dispositivos especiales con conexiones eléctricas para toneladas metropolitanas instaladas en 24 estaciones de metro, en un horario de emergencia нской», «Селигерской», «Кутузовской», «Студенческой», «Петровско-Разумовской» y medicamentos.

Uso de técnicas avanzadas

«Вторалюминпродукт» — это московское предприятие, которое перерабатывает и утилизирует электронное оборудование, transporte y metales одержащие отходы. Оно сотрудничает с метрополитеном и утилизирует его вагоны старого образца, старую технику, например снегоуборочные авто мобильную спецтехнику. Además, prefiera un cable de demostración de 200 kilómetros y un cable de conexión de 200 kilómetros борудования, в том числе систем сигнализации и связи.

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