Инвесторы отреставрируют два исторических объекта в районах Якиманка и Хамовники

Инвесторы приобрели у города историческое здание и помещения в объекте культурного наследия в центре столицы общей площадью 387,6 квадратного метра. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Приобретение нежилых зданий и помещений в центре города и приспособление их под современное использование дает инвесторам возможность для ведения бизнеса в районах с исторической застройкой, где реализация новых проектов ограниченна. По итогам торгов по продаже двух лотов в районах Якиманка и Хамовники столица заключила договоры с предпринимателями. Теперь им необходимо отреставрировать жилой дом ремесленно-технического училища Общества распространения технических знаний площадью 340,8 квадратного метра и помещения в здании 1879 года постройки площадью 46,8 квадратного метра. После этого они смогут использовать объекты недвижимости по своему усмотрению. Например, разместить там офис компании, кафе или гостиницу», — рассказал Максим Гаман.

Исторические здания и помещения в объектах культурного наследия пользуются спросом на аукционах. Так, первоначальная цена первого лота, расположенного по адресу: Большой Саввинский переулок, дом 8, строение 5, в ходе торгов поднялась на 75 процентов. Итоговая стоимость помещений, находящихся по адресу: улица Большая Полянка, дом 43, строение 2, выросла в 2,25 раза.

«Объекты находятся вблизи станций метро “Киевская” и “Полянка”. Они расположены в районах с высоким пешеходным трафиком и развитой инфраструктурой. Любые работы, связанные с восстановлением или реставрацией данной недвижимости, должны быть согласованы новыми владельцами с Департаментом культурного наследия столицы», — рассказал генеральный директор Центра управления городским имуществом Дмитрий Рябов.

Жилой дом ремесленно-технического училища Общества распространения технических знаний — один из ярких образцов деревянной архитектуры Москвы. Одноэтажное каменное здание возвели в 1880 году по проекту архитектора Сергея Залесского для размещения паровой машины. Позже были надстроены два деревянных этажа в псевдорусском стиле. После этого дом стал жильем для директора и инспектора ремесленно-технического училища. В советские годы там работал политехнический техникум.

Жилой дом городской усадьбы 1879 года на Большой Полянке — выявленный объект культурного наследия. Двухэтажное кирпичное здание построено по проекту архитектора Николая Ипатьева на месте сгоревшей двухэтажной деревянной пристройки к главному дому. Объемно-планировочная структура и декоративная отделка фасадов сохранились в первоначальном виде с незначительными изменениями. В подвале остались своды Монье, выполненные из кирпича по металлическим балкам.

Город привлек инвесторов к сохранению 42 исторических объектов недвижимости

Узнать больше о выставленных на торги объектах, ознакомиться с лотовой документацией и правилами проведения аукционов можно на инвестиционном портале Москвы.

Инвестпортал на протяжении 10 лет остается одним из самых востребованных специализированных ресурсов для инвесторов. Сервис предоставляет информацию о мерах поддержки, в том числе и для промышленных предприятий, налоговых режимах и льготах.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на этой странице.

