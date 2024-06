Животные — странные и древние. Заглядываем на выставки Биологического музея в павильоне «Геология»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В павильоне № 31 «Геология» на ВДНХ представлены сразу две выставки, которые проводит Биологический музей имени К.А. Тимирязева: «Аномалии развития» и «Гиганты вечной мерзлоты». Первая рассказывает о зверях-мутантах, внешний вид которых может изрядно пощекотать нервы, а вторая — о доисторическом мамонте и пещерных львятах, которые могут помочь современным ученым найти ответы на многие вопросы.

«Аномалии развития»: сиамские близнецы и циклопы

В Биологическом музее имени К.А. Тимирязева есть собственная кунсткамера — кабинет редкостей, где собрана коллекция натуральных экспонатов зверей и птиц, иллюстрирующих нарушения внутриутробного развития. Свою историю она начинает в первой половине ХХ века — немногим позже того времени, когда появился сам музей (1922 год). Сейчас в ней 67 экспонатов: среди них чучела, скелеты, а также так называемые влажные препараты — то, что хранится в специальных растворах. Коллекция пополняется и сегодня.

Самый первый экспонат, появившийся в кабинете редкостей, — двое утят с головами, сросшимися в области темени, их можно увидеть на выставке. Считается, что они поступили в музей в 1930-х годах.

«У нас представлены не только утята, но и поросята с такой же патологией. Фактически это все примеры сиамских близнецов. В норме при развитии близнецов оплодотворенная яйцеклетка в течение шести дней должна разделиться. Если она делает это позже, происходит неполное разделение, и мы наблюдаем сращение разными частями тела: головой, туловищем, грудной клеткой, крестцом», — рассказала Ольга Калашникова, научный сотрудник Биологического музея.

Животных, сросшихся грудными клетками, называют стернопагами. Как правило, прожить они могут совсем недолго. На выставке есть чучело телят с такой аномалией. Есть экспонаты с ненормальным количеством конечностей, этот порок называется полимелией и обычно сочетается с другими. Восьминогий козленок, у которого наблюдается полимелия и циклопия, как раз пример сочетания нескольких аномалий у одного организма. Козленка можно рассмотреть в двух видах: скелет и чучело.

Еще один циклоп — котенок, появившийся на свет в 2015 году. В своем помете он был единственным из пяти котят, родившимся таким. На циклопию, как правило, влияет синдром Патау, связанный с появлением дополнительной хромосомы.

Все эти детеныши были изначально нежизнеспособны, потому что такие аномалии вызывают слишком серьезные нарушения в работе организма. Как правило, даже если циклопы и рождались живыми, то смерть наступала буквально в течение нескольких часов. Но бывают и более радикальные случаи, нежели циклопия. Например, на выставке есть чучело козленка, который родился без головы.

«Когда говорят о мутациях, чаще вспоминают именно внешние проявления, — отметила Ольга Калашникова. — Но на самом деле мутации могут быть нейтральными, не оказывающими никакого “страшного” эффекта. Например, такой мутацией считается цвет глаз. Раньше представители Homo sapiens были исключительно кареглазыми, но примерно 6–10 тысяч лет назад возникла мутация. И сегодня те, у кого другой цвет глаз, совершенно от этого не страдают».

Выставка «Аномалии развития» будет работать до 15 сентября.

«Гиганты вечной мерзлоты»: два львенка, один мамонтенок

В пространстве по соседству показаны те, кто населял Землю десятки тысяч лет назад. Осенью 2009 года местные жители на берегу моря Лаптевых, на обрыве в 20 метрах над землей, обнаружили тушу древнего мамонтенка. На тот момент извлечь его было невозможно, поэтому к вопросу вернулись только через год.

Ученые назвали мамонтенка Юкой. Они определили, что ему может быть от 34,5–39 тысяч лет — в этом помог радиоуглеродный анализ, которому подвергли несколько его костей. В течение жизни живые существа в процессе питания поглощают из окружающей среды углерод, в том числе радиоактивный изотоп углерод-14, концентрация которого постоянна при жизни животного. После смерти новый углерод-14 не поступает, а ранее полученный радиоизотоп распадается — это и помогает определить возраст.

«Мамонтенок Юка уникальный, — подчеркнула Татьяна Кулашова, научный сотрудник Биологического музея, палеонтолог. — По результатам томографии в его черепе обнаружен идеально сохранившийся мозг. Сейчас ведется работа по созданию первого в мире атласа головного мозга мамонта для сравнения с мозгом африканского слона. Ученые поймут, насколько схожее у животных происхождение, насколько мамонты похожи на современных слонов».

Кроме того, Юка стал первым мамонтом, найденным в периоде пубертата. До этого находили либо совсем малышей, в том числе на поздней стадии эмбрионального развития, либо взрослых животных.

Есть и еще кое-что очень интересное. Благодаря мамонтенку и его уникальной сохранности стало более понятно строение хобота.

«Если вы присмотритесь, то увидите, что носовая часть очень хорошо сохранилась, она не сгнившая, не отпавшая, — рассказала Татьяна Кулашова. — Хобот более вытянутый в длину, более сердцевидный по сравнению с хоботом современного слона. Примерно на трети от окончания есть расширение — это, как оказалось, характерная для мамонтов особенность, обнаруженная именно на этом мамонтенке. Когда он загибал хобот, получалось, что его нос оказывался будто в складочке, со всех сторон окруженной шерстью и мягкими тканями, — таким образом он защищал себя от морозного воздуха».

Юка может «рассказать» о том, что делали с его родственниками древние люди. У него на теле есть два разреза — на спине и в районе головы. Через них чуть ли не сразу после его смерти достали часть костей, внутренних органов и жировой прослойки и использовали их для каких-то нужд. Ученые, желающие понять, что же сохранилось, сделали еще один надрез — из-за этого мамонт несколько расширился. Чтобы придать ему форму, его отчасти набили синтепоном — в таком виде он и представлен на выставке.

Пещерных львят нашли отдельно от мамонтенка. Бориса обнаружили в 2017 году в пещере в бассейне реки Индигирки, Спарту — чуть позднее, всего в 15 метрах от Бориса. Из-за очень близкого расположения ученые сначала подумали, что львята родня, но после радиоуглеродного анализа стало понятно, что первому зверю около 43 тысяч лет, второму — 28. Обоих, судя по всему, завалило селевым потоком.

У львят довольно неплохо сохранились внутренние органы. Кроме того, благодаря сохранности внешнего вида стали понятнее их морфологические особенности — размер и масса тела, длина конечностей. До этой находки обнаруживали преимущественно кости пещерных львов. Теперь же ясно: пещерные львы по строению представляют собой нечто среднее между современными львом и тигром. При этом они не непосредственные родственники современного льва.

Все три экспоната размещены в одной криокамере, в которой поддерживается температура минус 20 градусов — это защита от разложения. Но так или иначе продолжится процесс усыхания, и кожа, которую мы видим, спустя десятилетия все равно станет меньше из-за выхода влаги. За Юкой, Спартой и Борисом ухаживают: отчасти бальзамируют, используют специальные пропитки для лучшей сохранности.

Осмотреть выставку можно до 7 июля.

Выставка «Гиганты вечной мерзлоты» организована при содействии «Конгресс-центра Якутия», Академии наук Республики Саха (Якутия) и приурочена к 100-летию Якутской АССР.

