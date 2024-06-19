Дождь, гроза и шквалистый ветер ожидаются в столице 20 июня

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В ночь на 20 июня в Москве ухудшится погода. Ожидается гроза с дождем, в отдельных районах пройдет ливень с градом. По данным синоптиков, такая погода сохранится до позднего вечера. При грозе возможно усиление шквалистого ветра с порывами до 15–20 метров в секунду.

Неблагоприятные погодные условия могут затруднить движение транспорта, привести к заторам. Водителям нужно быть особенно внимательными: неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров. Если непогода застала в дороге, не стоит пытаться скорее доехать до дома. В этом случае лучше остановиться, включить аварийную сигнализацию, закрыть окна и двери. Кроме того, не рекомендуется парковаться рядом с деревьями, рекламными конструкциями или легкосборными сооружениями.

Пешеходам также рекомендуют быть осторожными: не укрываться под деревьями, около торговых палаток и павильонов, автобусных остановок и навесов. Лучше всего спуститься в метро, подземный переход или зайти в любое ближайшее здание.

При возникновении аварийных ситуаций горожанам следует звонить по телефонам: 101 или 112.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI