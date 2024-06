Source: MIL-OSI Russian Language News

Дмитрий Чернышенко провёл встречу с Заместителем Премьер-министра Вьетнама Чан Хонг Ха

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко в рамках подготовки визита Президента России Владимира Путина в Социалистическую Республику Вьетнам провёл встречу с Заместителем Премьер-министра республики, сопредседателем Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Чан Хонг Ха. В ходе заседания стороны обсудили вопросы проектного сотрудничества, межбанковского и транспортно-логистического взаимодействия, туризма, изменения климата. Кроме того, на встрече затронули вопрос создания российско-вьетнамской школы в Ханое.

«Вьетнам – наш давний партнёр, отношения с которым основаны на дружбе и доверии. По итогам 2023 года во взаимной торговле наших стран наблюдается тренд на восстановление. В начале текущего года положительная динамика также сохранилась. По результатам 24-го заседания Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству была поставлена цель нарастить взаимный товарооборот до 15 млрд долларов к 2030 году. Сейчас нашими странами реализуется 13 приоритетных инвестпроектов, по некоторым из них нам удалось существенно продвинуться в прошлом году. В частности, видим прогресс в реализации проекта по строительству во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий, над его созданием работают госкорпорация “Росатом„ и Вьетнамский институт атомной энергии. В прошлом году подписан контракт на разработку его технико-экономического обоснования, и российская сторона уже приступила к разработке. Мы продолжим взаимодействие с Вьетнамом на всех уровнях, расширяя работу по совместным проектам», – сказал Дмитрий Чернышенко, сопредседатель Российско-Вьетнамской межправкомиссии.

В ходе встречи обсудили инициативы в сфере туризма. По словам Дмитрия Чернышенко, Вьетнам по‑прежнему является одним из самых популярных и любимых направлений для российских туристов. До пандемии COVID-19 Вьетнам ежегодно посещало свыше 500 тысяч граждан.

«Восстановлению и расширению турпотока будет способствовать увеличение числа прямых рейсов между Россией и Вьетнамом. Уже видим первые результаты: запуск прямых авиаперелётов российскими авиакомпаниями летом 2023 года привёл к росту турпотока в три раза по сравнению с 2022 годом», – подчеркнул он.

Вице-премьер добавил, что важно устранять и другие преграды для свободного передвижения российских и вьетнамских туристов, создавать комфортные условия для поездок. Он поблагодарил вьетнамскую сторону за продление срока безвизового пребывания во Вьетнаме для российских граждан с 15 до 45 дней. Со своей стороны Россия ведёт работу по облегчению условий въезда и пребывания вьетнамских туристов. Так, например, с августа 2023 года заработала система получения гражданами Вьетнама электронных виз для въезда в Россию. Дмитрий Чернышенко призвал активнее пользоваться данным инструментом и информировать турбизнес Вьетнама об этой возможности.

В прошлом году в рамках 24-го заседания межправкомиссии стороны договорились о создании Юго-Восточного центра искусственного интеллекта. В рамках проекта уже ведутся работы по мониторингу тропических циклонов с использованием искусственного интеллекта, в планах – запуск на территории Вьетнама проекта по мониторингу сельскохозяйственных угодий с помощью ИИ.

«Уверены, инновационные российские разработки помогут уменьшить потери сельскохозяйственной продукции и повысить уровень жизни в сельских районах Вьетнама», – отметил российский вице-премьер.

На встрече также обсудили создание во вьетнамской столице совместной российско-вьетнамской школы с обучением на русском языке.

«Предложение о создании учреждения было поддержано в ходе встречи глав обоих государств в октябре 2023 года. Планируется, что образовательная деятельность школы будет проводиться по совместной интегрированной программе с углублённым изучением физико-математических и химико-биологических предметов, а также усиленной подготовкой к конкурсам и олимпиадам. По результатам обучения будут выдаваться аттестаты российского и вьетнамского образцов», – сказал Дмитрий Чернышенко.

В завершение зампред Правительства указал на важность проведения регулярных встреч и обмена мнениями.

«Уверен, что юбилейное, 25-е заседание Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству придаст новый импульс нашему двустороннему сотрудничеству. Предлагаю провести его в сентябре в Москве», – заключил Дмитрий Чернышенко.

