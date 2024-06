Дмитрий Чернышенко: В ближайшее время планируется подписание Стратегии развития Российско-Вьетнамского Тропического центра до 2035 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко посетил с рабочим визитом Социалистическую Республику Вьетнам. В рамках поездки он побывал в Совместном Российско-Вьетнамском Тропическом научно-исследовательском и технологическом центре, а также посетил Ханойский филиал Института русского языка имени А.С.Пушкина.

В рамках поездки Дмитрий Чернышенко побывал в Совместном Российско-Вьетнамском Тропическом научно-исследовательском и технологическом центре. Слева – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова

В осмотре Тропического центра приняли участие руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, генерал-полковник, заместитель Министра национальной обороны СРВ Хоанг Суан Тиен, директор российской части Тропического центра Андрей Кузнецов, директор вьетнамской части Тропического центра Данг Хонг Чиен, а также представители российских научных организаций в сфере эпидемиологии.

В настоящее время Тропический центр является важным объектом стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам в области науки, технологий и военно-технического сотрудничества. За 36-летний период деятельности Тропический центр стал международной, многопрофильной и междисциплинарной научной организацией, не имеющей аналогов в мировой практике. Сегодня в стенах центра на постоянной основе работают несколько десятков российских специалистов.

«Тропический центр является важным институтом двустороннего научно-технологического сотрудничества России и Вьетнама. Наша общая задача – не только сохранять и укреплять позиции центра, но и активнее задействовать его потенциал, в том числе в Юго-Восточном регионе. В ближайшее время планируется подписание Стратегии развития Тропического центра до 2035 года, в которой будут определены цели и задачи его развития на ближайший период в интересах наших стран. В частности, важным вопросом является расширение морских исследований на базе Тропического центра на научно-исследовательском судне “Профессор Гагаринский„. Актуальным также остаётся развитие кадрового потенциала Тропического центра. Российская сторона продолжит работу по укреплению кадровой инфраструктуры и её наполнению постоянными сотрудниками», – подчеркнул вице-премьер.

Он также добавил, что в рамках деятельности Тропического центра за последние годы были получены актуальные фундаментальные и прикладные результаты по трём научным направлениям: тропическая экология, тропическое материаловедение и тропическая медицина. 2024 год станет периодом подготовки новой пятилетней программы научно-исследовательских и прикладных работ Тропического центра. Дмитрий Чернышенко отметил, что российская сторона также приветствует включение в программу большего числа прикладных работ по экологии, медицине и материаловедению. Он подчеркнул, что фундаментальные исследования должны соответствовать мировому уровню, и выразил уверенность, что программа существенно укрепит Тропический центр новыми высококвалифицированными научными кадрами.

«При поддержке Правительства Российской Федерации Роспотребнадзор более 10 лет проводит мероприятия, направленные на укрепление собственного потенциала Вьетнама в области выявления, профилактики инфекций и реагирования на них. За это время опубликовано более 100 научных статей, поставлено более 50 единиц новейшего лабораторного оборудования, передана мобильная лаборатория на базе “КамАЗа„, обучено свыше 500 вьетнамских специалистов, проведено более 60 экспедиций. Эта работа позволяет защитить население России и Вьетнама от эпидемий инфекционных болезней, и она, безусловно, будет продолжена», – отметила Анна Попова.

На встрече также обсудили подписание протокола между Россией и Вьетнамом о продлении программы повышения тропикостойкости вооружений до 2030 года, подготовку преподавательских кадров по русскому языку для вьетнамских курсантов и офицеров в Тропическом центре, разработку механизма трансфера технологий в рамках деятельности организации.

Дмитрий Чернышенко также посетил Ханойский филиал Института русского языка имени А.С.Пушкина, где встретился с русистами – российскими учителями и преподавателями русского языка как иностранного вьетнамских вузов и спецшкол.

«Российско-вьетнамское взаимодействие по линии высшего образования за прошлый год прошло своеобразную перезагрузку. По итогам заседания межправительственной комиссии в апреле 2023 года многие вопросы получили новый импульс развития. Ежегодно около 3 тысяч вьетнамских студентов проходят обучение в российских университетах, из них более 70% – в пределах квоты Правительства России. Для более быстрой адаптации и изучения русского языка в рамках консорциума планируется использовать площадку Ханойского филиала Института русского языка имени А.С.Пушкина. Ханойский Институт Пушкина и его преобразование в межгосударственную образовательную организацию – Пушкинский центр – является для российской стороны важным проектом по продвижению русского языка в Юго-Восточной Азии», – подчеркнул зампред Правительства.

В целях популяризации российского образования, русского языка и культуры на территории Вьетнама в октябре – ноябре 2023 года по инициативе Минобрнауки России в Ханойском Институте Пушкина прошла Международная олимпиада по русскому языку для вьетнамских школьников, в которой приняли участие 440 учеников из 8 провинций Вьетнама. Три победителя получили бесплатную поездку в Россию для участия в Летней школе Института Пушкина. В 2024 году запланировано проведение второй олимпиады по русскому языку для вьетнамских школьников. В будущем планируется её проведение на регулярной основе.

В ходе визита Дмитрий Чернышенко также вручил сертификаты ученикам и курсантам об успешном прохождении тестирования по русскому языку «Русский язык повседневного общения. Уровень продвинутого владения (В1)».

