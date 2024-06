Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Дмитрий Патрушев принял участие в заседании Коллегии Росприроднадзора Дмитрий Патрушев принял участие в заседании Коллегии Росприроднадзора Дмитрий Патрушев принял участие в заседании Коллегии Росприроднадзора Предыдущая новость Следующая новость Дмитрий Патрушев принял участие в заседании Коллегии Росприроднадзора

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев принял участие в заседании коллегии Росприроднадзора, где рассказал о результатах работы ведомства за 2023 год и обозначил стратегические направления его развития.

Вице-премьер поздравил руководство и коллектив федеральной службы с 20-летием и поблагодарил за значимую работу в интересах государства. Дмитрий Патрушев подчеркнул, что на протяжении двух десятилетий Росприроднадзор выполняет одну из важнейших функций – сохранение уникальной природы, от чего во многом зависит качество жизни и здоровье людей.

«Президент в 2024 году выделил экологическое благополучие в отдельную национальную цель. Он отметил, что устойчивое развитие страны возможно только при соблюдении гармоничного баланса интересов. С одной стороны, это развитие экономики, с другой – экологическая безопасность», – сообщил Дмитрий Патрушев.

По его словам, для этого в рамках нацпроекта и других стратегических документов уже реализуется комплекс профильных мероприятий, которые будут продолжены. При этом результативность нацпроекта во многом зависит от работы Росприроднадзора как основного координатора вопросов экологического порядка. В этой связи надзорные мероприятия за соблюдением природоохранных требований должны быть продолжены.

Заместитель Председателя Правительства отметил, что в прошлом году по линии ведомства проведено более 6,5 тыс. проверок. Он также сообщил, что Правительство поддерживает модернизацию материально-технической базы подведомственных учреждений Росприроднадзора. За 5 лет в целом финансирование организаций увеличилось почти в 7 раз и в 2023 году составило более 6,5 млрд рублей. Это позволило существенно обновить производственную базу. При этом акцент в дальнейшей работе необходимо делать на предупреждении нарушений, а не только на устранении последствий экологических проблем.

Говоря о направлениях природоохранных мероприятий, Дмитрий Патрушев отметил, что Росприроднадзор участвует в нескольких федпроектах. В частности, занимается выявлением фактов несанкционированных сбросов сточных вод, осуществляет надзор за снижением выбросов предприятий в атмосферу. Эту работу в перспективе предстоит масштабировать.

«Рассчитываю, что в новом цикле реализации нацпроекта это будет сделано за счёт оснащения лабораторий Росприроднадзора современным оборудованием, на что предусмотрено 900 млн рублей. Кроме того, следует завершить инвентаризацию объектов накопленного вреда и непосредственно приступить к их ликвидации. И наконец, нам совместно предстоит решить задачу по созданию экономики замкнутого цикла», – подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI