Дмитрий Патрушев обозначил приоритеты в развитии рынка минеральных удобрений

Вопросы организации производства и оборота минеральных удобрений были рассмотрены на совещании Заместителя Председателя Правительства Дмитрия Патрушева. В мероприятии приняли участие Министр сельского хозяйства Оксана Лут, представители Минпромторга, компаний-производителей, отраслевых ассоциаций.

По словам Дмитрия Патрушева, сегодня отрасль минеральных удобрений является самодостаточной и динамично развивающейся. В 2023 году объём их производства приблизился к 60 млн т, это больше, чем годом ранее. Учитывая, что удобрения – одна из базовых составляющих эффективного производства в сельском хозяйстве, данная сфера вносит существенный вклад в обеспечение продбезопасности страны.

Заместитель Председателя Правительства подчеркнул, что интересы отрасли должна представлять Российская ассоциация производителей удобрений. Поэтому РАПУ в дальнейшем необходимо консолидировать проблемы и предлагаемые решения по всей номенклатуре удобрений и доводить это до регулятора.

Подводя итоги совещания, Дмитрий Патрушев отметил, что важно обеспечить баланс между ценовой политикой на рынке и фактической рентабельностью производства самих удобрений.

