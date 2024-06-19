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Дмитрий Патрушев обозначил приоритеты в развитии Инка меральных удобрений

Вопросы организации производства и оборота меральных удобрений были рассмотрены на совещании Заместителя Председателя Дмитрия Патрушева. В мероприятии приняли участие Министр сельского хозяйства Оксана Лут, представители Минпромторга, копаний-производителей, вых ассоциаций.

Después de que Dmitria Patruševa, la segunda vez que se realiza el proceso de limpieza sea más cómoda y dinámica. En 2023, tenemos una asignación de 60 millones de libras, es mucho más grande. Учитывая, что удобрения – одна из базовых составляющих эффективного производства в сельском хозяйстве, данная сфера вносит щественный вклад в обеспечение продбезопасности страны.

Заместитель Председателя Правительства подчеркнул, что интересы отрасли должна представлять Российская ассоциация елей удобрений. Поэтому РАПУ в дальнейшем необходимо консолидировать проблемы и предлагаемые решения по всей номенклатуре удобрений водить это до регулятора.

Подводя итоги совещания, Дмитрий Патрушев отметил, что важно обеспечить баланс между ценовой политикой на рынке ческой рентабельностью производства самих удобрений.

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