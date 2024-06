Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 22 июня временно закроют участок «Деловой центр» — «Шелепиха» — «Хорошевская» Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Его интегрируют в новую Рублево-Архангельскую линию. Для этого потребуется строительство новых тоннелей и замена инженерных систем. Приостановка движения поездов на время работ необходима для обеспечения безопасности пассажиров.

Горожанам рекомендуют планировать поездки заранее и пользоваться Филевской и Солнцевской линиями метрополитена, Московским центральным кольцом, а также первым и четвертым Московскими центральными диаметрами.

С 22 по 28 июня более 50 инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров будут дежурить на 18 станциях метро. Они помогут горожанам сориентироваться и построить альтернативные маршруты.

На БКЛ будет осуществляться только кольцевое движение. В результате сократится время ожидания поездов и станет больше дополнительных пассажирских мест.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI