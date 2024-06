ГУУ принял участие в совещании консорциума по реализации крупного научного проекта

Source: MIL-OSI Russian Language News

17 и 18 июня на площадке Омского аграрного научного центра делегация ГУУ приняла участие в рабочем совещании участников крупного научного проекта «Обеспечение продовольственной безопасности страны на основе создания программно-аппаратных комплексов и интеллектуальных платформенных цифровых решений в сфере развития агропромышленных технологий полного жизненного цикла».

Реализацией проекта занимается сформированный консорциум университетов и научных организаций, в который входят Государственный университет управления (ГУУ), Омский аграрный научный центр (Омский АНЦ) и Удмуртский государственный университет (УдГУ).

В совещании приняли участие: представители ГУУ – ректор Владимир Строев, проректор Мария Карелина и научный сотрудник Центра управления инжиниринговыми проектами Дмитрий Рыбаков; представители Омского АНЦ – директор Максим Чекусов, заведующий агротехнологическим центром Артём Тимохин и заведующий селекционно-семеноводческим центром Пётр Николаев; представители УдГУ – проректор по научной работе и программам стратегического развития Александр Макаров и директор Института гражданской защиты Ирина Бухарина; а также научный руководитель проекта, академик РАН Отари Дидманидзе.

В рамках первого дня рабочей встречи члены научного коллектива ГУУ представили первые результаты работ по проекту, полученные в течение мая и начала июня. Представители организаций-членов научного консорциума обсудили вопросы взаимодействия, детализировали задачи, решаемые коллективами каждого из участников проекта, а также больше узнали о научной, лабораторной и производственной базе Омского аграрного научного центра.

Во второй день совещания делегации познакомились с работой Всероссийского НИИ бруцеллеза и туберкулеза животных и Сибирского научно-исследовательского института птицеводства, являющихся подразделениями Омского АНЦ, и обсудили возможность привлечения институтов к решению научных и прикладных задач реализуемого проекта. Также участники посетили Омский экспериментальный завод сельскохозяйственного машиностроения.

В ходе переговоров стороны определили направления сотрудничества в сфере машиностроительных технологий, реверс-инжиниринга, освоения и внедрения технологических процессов нанесения износостойких покрытий в целях повышения потребительских свойств выпускаемых заводом почвообрабатывающих машин, обсудили перспективы создания новых видов современной импортозамещающей продукции для аграрной отрасли.

Напомним, что проект выполняется в рамках гранта Минобрнауки России на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития в 2024-2026 годах.

