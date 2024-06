Готовность эстакады над Варшавским шоссе на южном участке МСД составляет более 70 процентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы

На участке Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе готовятся к установке последнего пролетного строения эстакады над Варшавским шоссе, железной дорогой Курского направления и линией второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Эстакада на южном участке МСД обеспечит беспрепятственный проезд над Курским направлением Московской железной дороги, линией МЦД-2, а также съезд с Московского скоростного диаметра на Варшавское шоссе и трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Ее общая длина с учетом основного хода и съезда превышает 500 метров. Готовность эстакады — свыше 70 процентов, а всего участка автомобильной дороги от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе — более 60 процентов. Все работы на объекте планируется завершить до конца года», — рассказал Владимир Ефимов.

Пролетные строения эстакады возводились с помощью продольной надвижки.

«Это трудоемкий метод, но он позволяет сохранить комфорт для москвичей: монтаж балок между опорами эстакады выполняется без ограничения движения автомобильного и железнодорожного транспорта. Завершающее пролетное строение эстакады займет свое проектное положение с помощью подъемных кранов, после чего конструкция будет выставлена на постоянные опоры. Далее строители начнут бетонирование дорожного полотна, парапетных ограждений и устройство стыков», — отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве нового участка Московского скоростного диаметра от Московской кольцевой автодороги до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Южный участок МСД от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе обеспечит связку дороги с Варшавским шоссе и федеральной трассой М-2 «Крым». Всего здесь появится более 12,2 километра дорог и семь искусственных сооружений общей протяженностью свыше трех километров.

