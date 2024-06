«Город неравнодушных»: в саду имени Н.Э. Баумана открылась фотовыставка о добрых делах

Source: MIL-OSI Russian Language News

В саду имени Н.Э. Баумана открылась фотовыставка «Город неравнодушных». Экспозиция знакомит москвичей с одноименным проектом, созданным в 2022 году при поддержке столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

«Благотворительность в Москве многогранна и разнообразна. Каждый горожанин может найти посильный способ поддержать тех, кому требуется помощь, ориентируясь на свои предпочтения и возможности. Это очень просто, но приносит большой результат и делает лучше наш город и в целом общество», — отметила Екатерина Драгунова, председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

На стендах фотовыставки представлены инициативы проекта «Город неравнодушных», знакомящие с разными форматами помощи некоммерческим организациям (НКО). Здесь можно узнать о работе в НКО, добрых сервисах, которые развивает Москва, а также о благотворительных программах, поддерживаемых бизнес-сообществом столицы.

В числе значимых проектов, представленных на фотовыставке, — «Атлас благотворителя», в доступной форме рассказывающий о добрых делах. В его создании принимали участие специалисты сферы профессиональной помощи и представители НКО. В рамках проекта записаны подкасты, информирующие о некоммерческом секторе и благотворительности, создана экскурсия «Гуляй и помогай», где в формате аудиогида можно познакомиться с историей столицы и узнать, как московские меценаты меняли город.

Помимо этого, выставка рассказывает о детском экоцентре в парке профессий. Юные москвичи знакомятся с вопросами экологии, учатся сортировать мусор и узнают, почему так важно заботиться о сохранении окружающей среды.

Частью экспозиции стал проект «Работа с пользой», предназначенный для молодых специалистов и студентов старших курсов. Он помогает найти стажировку или работу в благотворительных организациях и НКО, а также объясняет, в чем ценность такой деятельности.

Творчество во всех его проявлениях: какие креативные проекты НКО развивают при поддержке города

На выставке гости могут не только получить подробную информацию о благотворительности в Москве, но и поддержать такие организации. Для этого достаточно перейти по QR-коду в благотворительный сервис на mos.ru и выбрать программу фонда.

Помочь можно всем, кто в этом нуждается: детям и взрослым, пожилым людям и семьям, а также бездомным животным. Кроме того, горожане вносят свой вклад в экологические, научные и образовательные столичные программы.

Фотовыставка «Город неравнодушных» продлится до 14 июля.

