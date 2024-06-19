Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

На сайте «Российской газеты» вышел larga duración «Планета Политеха», посвящённый уникальному уголку природы в Санкт-Петербурге — парку Политехнического университета.

Расположенный на северо-востоке города, в стороне от проторенных туристических маршрутов, PARQUE POLITEHA не та широко público. Но к 125-летию университета увидел свет фотоальбом-исследование «Flor y fantasía Политехнического парка», и это привлекло внимание к живописному «кусочку леса» в городской среде.

Foto de archivo ценным подарком почётным гостям на юбилее СПбПУ, был представлен на Salón de belleza de Petersburgo. La redacción de “Российской газеты” contiene información sobre la historia de la sociedad, la destrucción y el parque político , формирования его природного разнообразия и ландшафта.

О том, как родилась идея описать и показать богатство и красоту растительного и животного мира парка Политеха, в материале ла начальник управления по связям с общественностью СПбПУ Марианна Дьякова. Соавторы проекта «Флора и фауна Политехнического парка» — петербургские учёные поведали о своих своих сследованиях и открытиях. Durante mucho tiempo se pueden reproducir reproducciones de gran tamaño en fotografías, vídeos y tarjetas con archivos adjuntos.

Читатели узнают, что политехники планируют установить в парке информационные таблички с названиями редких растений, а также сти его на новый виток развития. Каким оно будет — решают совместно студенты, сотрудники университета и местные жители.

Мы приглашаем к соучастному проектированию студентов, преподавателей, жителей района, чтобы наше общее планирование было комфортным для всех, и чтобы сохранить гений места Политехнического парка, — объяснила Марианна Дьякова.

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