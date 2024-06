Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На востоке Москвы выставят на торги земельный участок площадью 0,56 гектара. Инвестор сможет построить там физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«На торги на право заключения договора аренды планируется выставить участок в районе Вешняки. Инвестор сможет возвести на нем здание площадью свыше восьми тысяч квадратных метров. Большую его часть займет физкультурно-оздоровительный комплекс. Кроме того, там можно разместить кафе, медицинский центр, а также помещения для проведения развлекательных мероприятий», — рассказал Максим Гаман.

Новое здание появится по адресу: улица Молдагуловой, земельный участок № 5б. Рядом находится станция метро «Выхино». Принять участие в торгах смогут все желающие.

Вся информация о выставленных на аукционы объектах публикуется на инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».Удобная навигация сайта позволяет не только быстро найти подходящий лот, изучить документацию и характеристики, но и оценить его инвестиционную привлекательность, а кроме того, записаться на осмотр недвижимости.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать на специальной странице.

До конца года в Москве будет введено еще несколько спортивных объектов — Собянин

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI