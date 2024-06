В Политехе обсудили вопросы трудоустройства иностранцев

Source: MIL-OSI Russian Language News

19 июня в Научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» прошла программа повышения квалификации «Особенности оформления трудовых отношений с иностранными гражданами в научных и образовательных организациях». Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской конференции «Охрана труда и кадровая работа в организациях, подведомственных Минобрнауки России».

С приветственным словом выступила начальник Управления персонала СПбПУ Мария Пахомова. Она обозначила цели и задачи программы, представила регламент обучения.

Правоприменительная практика в миграционной сфере изменяется с учётом сложившейся геополитической ситуации в стране, выводя на первый план обеспечение национальных интересов. Усиливается контроль за пребыванием, передвижением и работой иностранных граждан на территории Российской Федерации. Хочется отметить актуальность и важность данной образовательной программы, поскольку знания миграционного законодательства позволят снизить риски в работе с иностранными гражданами и избежать негативных последствий для организаций , — отметила Мария Пахомова.

Эксперт по миграционному законодательству Татьяна Безлепкина рассказала об изменениях правоприменительной практики в области миграционного законодательства в связи с новыми геополитическими условиями в мире.

На мастер-классе «Особенности оформления трудовых отношений с иностранными гражданами» участники рассмотрели актуальные вопросы. В том числе трудоустройство иностранных студентов, иностранных граждан, осуществляющих деятельность на основании патента, граждан ЕЭС, Украины; трудоустройство иностранных научно-педагогических работников, дистанционный договор с НПР, ГПХ с НПР и другие.

Мастер-класс «Обязанности по обеспечению миграционного учёта и контроля за законностью нахождения иностранного гражданина в России» был посвящён миграционному учёту и новым правилам с 2024 года, а также примерам из практики Верховного суда РФ и других судов по поводу привлечения лиц к ответственности за нарушение миграционного законодательства или освобождения от ответственности.

Государственный инспектор труда ГИТ Ленинградской области Наталья Сазанова провела экспертную сессию «Контроль и надзор за соблюдением законодательства о труда: актуальные изменения законодательства».

По итогам программы участникам выдали удостоверения установленного образца СПбПУ.

